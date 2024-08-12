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Haberler Galeri 40 kilo birden verdiren Işın Karaca diyeti! 51'lik şarkıcı bu yöntemle ne ödem ne yağ bıraktı: Günde sadece 10 adet...

40 kilo birden verdiren Işın Karaca diyeti! 51'lik şarkıcı bu yöntemle ne ödem ne yağ bıraktı: Günde sadece 10 adet...

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Işın Karaca, sağlık sorunlarıyla mücadelesinin ardından etkileyici bir dönüşüm yaşadı. Mide ameliyatı geçiren Karaca, ardından uyguladığı özel diyet ve disiplinli yaşam tarzıyla 4 ayda 40 kiloya yakın eridi. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını şaşırtan Karaca'nın bu başarılı değişiminin arkasında yatan diyet listesi merak ediliyor. İşte, ünlü şarkıcının uyguladığı diyet programı ve zayıflama sürecinin detayları.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 09:15
40 kilo birden verdiren Işın Karaca diyeti! 51’lik şarkıcı bu yöntemle ne ödem ne yağ bıraktı: Günde sadece 10 adet...

Işın Karaca, 2017 yılında sağlık sorunları nedeniyle mide ameliyatı geçirdi ve sonrasında dikkate değer bir kilo kaybı yaşadı. 4 ay gibi kısa bir sürede kayda değer kilo veren Karaca, bu başarısının sırrını özel bir diyet ve yaşam tarzına borçlu. İşte, Karaca'nın etkili diyet listesi ve zayıflama yolculuğu hakkında bilmeniz gerekenler...

40 kilo birden verdiren Işın Karaca diyeti! 51’lik şarkıcı bu yöntemle ne ödem ne yağ bıraktı: Günde sadece 10 adet...

Işın Karaca'nın Etkileyici Dönüşümü

Sanatçı Işın Karaca, kızı Sasha Mia'nın doğumundan sonra aldığı kilolardan kurtulmak amacıyla tüp mide ameliyatı geçirdi. Bu cerrahi müdahale sonucunda 105 kilodan 65 kiloya düşerek dikkat çekici bir dönüşüm yaşadı.

40 kilo birden verdiren Işın Karaca diyeti! 51’lik şarkıcı bu yöntemle ne ödem ne yağ bıraktı: Günde sadece 10 adet...

Mide ameliyatı sonrasında uyguladığı özel diyet programıyla fit bir vücuda kavuşan Karaca, verdiği kiloları geri almamak için de sıkı bir beslenme düzenine sadık kaldı.

40 kilo birden verdiren Işın Karaca diyeti! 51’lik şarkıcı bu yöntemle ne ödem ne yağ bıraktı: Günde sadece 10 adet...

"Türk Kadını Az Biraz Etli Butlu Olur"

Işın Karaca, 2019 yılında bir hayranının mide küçültme ameliyatının ardından çok kilo verdiğini söylemesi üzerine, "Birkaç sene önce ameliyat oldum. Çok sıkı diyet yaptım ve 40-50 kilo verdim. Daha fazla vermeyeceğim. Türk kadını dediğin az biraz etli butlu olur" şeklinde açıklamalarda bulundu. Karaca, verdiği kiloların ardından bu yeni görünümünü korumak için özel bir diyet programını sürdürdü.

40 kilo birden verdiren Işın Karaca diyeti! 51’lik şarkıcı bu yöntemle ne ödem ne yağ bıraktı: Günde sadece 10 adet...

Karaca'nın Günlük Beslenme Düzeni

Işın Karaca'nın uyguladığı diyet programı, bol protein ve besleyici gıdalara odaklanıyor. İşte ünlü şarkıcının günlük beslenme düzeni: