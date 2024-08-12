12 Ağustos 2024, Pazartesi
40 kilo birden verdiren Işın Karaca diyeti! 51'lik şarkıcı bu yöntemle ne ödem ne yağ bıraktı: Günde sadece 10 adet...
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Işın Karaca, sağlık sorunlarıyla mücadelesinin ardından etkileyici bir dönüşüm yaşadı. Mide ameliyatı geçiren Karaca, ardından uyguladığı özel diyet ve disiplinli yaşam tarzıyla 4 ayda 40 kiloya yakın eridi. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını şaşırtan Karaca'nın bu başarılı değişiminin arkasında yatan diyet listesi merak ediliyor. İşte, ünlü şarkıcının uyguladığı diyet programı ve zayıflama sürecinin detayları.
Giriş Tarihi: 12.08.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 09:15