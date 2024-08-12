40 kilo birden verdiren Işın Karaca diyeti! 51’lik şarkıcı bu yöntemle ne ödem ne yağ bıraktı: Günde sadece 10 adet...

"Türk Kadını Az Biraz Etli Butlu Olur"

Işın Karaca, 2019 yılında bir hayranının mide küçültme ameliyatının ardından çok kilo verdiğini söylemesi üzerine, "Birkaç sene önce ameliyat oldum. Çok sıkı diyet yaptım ve 40-50 kilo verdim. Daha fazla vermeyeceğim. Türk kadını dediğin az biraz etli butlu olur" şeklinde açıklamalarda bulundu. Karaca, verdiği kiloların ardından bu yeni görünümünü korumak için özel bir diyet programını sürdürdü.