Tuğçe Tayfur’un eski eşi Taner Şafak’tan ağır suçlamalar! "Herkesin ipliği pazara çıkacak"

Eski eşinin suçlamalarına cevap veren Taner Şafak, açıklamasında şunları söyledi:

8 Eylül akşamı aldım oğlumu, 10 Eylül Pazar günü bıraktım. Ondan önce ne zaman gördün Taner, bir hafta önce… Ondan önce ne zaman gördün Taner, ondan da bir hafta önce… 1 ay süresince Ayvalık'taydım. Annem-babam en büyük destekçimdir. Bu yaz 2 ay benim yazlığımda kaldı oğlum.