27 Eylül 2023, Çarşamba
Tuğçe Tayfur’un eski eşi Taner Şafak’tan ağır suçlamalar! "Herkesin ipliği pazara çıkacak"
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, çalkantılı hayatıyla gündemden düşmedi. Eski nişanlısına açtığı şiddet davasının ardından sürpriz bir şekilde Muhammet Aydın ile nikah masasına oturan Tayfur, bu kez eski eşiyle karşı karşıya geldi. Tayfur'un, "Efe babasının evinden hep travma ile dönüyor" sözleri sonrası çılgına dönen Taner Şafak, açtı ağzını yumdu gözünü.
Giriş Tarihi: 27.09.2023 13:11
- 1
- 28
- 2
- 28
- 3
- 28
- 4
- 28
- 5
- 28