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Tuğçe Tayfur’un eski eşi Taner Şafak’tan ağır suçlamalar! "Herkesin ipliği pazara çıkacak"

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, çalkantılı hayatıyla gündemden düşmedi. Eski nişanlısına açtığı şiddet davasının ardından sürpriz bir şekilde Muhammet Aydın ile nikah masasına oturan Tayfur, bu kez eski eşiyle karşı karşıya geldi. Tayfur'un, "Efe babasının evinden hep travma ile dönüyor" sözleri sonrası çılgına dönen Taner Şafak, açtı ağzını yumdu gözünü.

Giriş Tarihi: 27.09.2023 13:11
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Tuğçe Tayfur’un eski eşi Taner Şafak’tan ağır suçlamalar! Herkesin ipliği pazara çıkacak

Bir dargın bir barışık olduğu eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şiddet gördüğünü açıklayan Tuğçe Tayfur sessiz sedasız sevgilisi Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu.

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Tuğçe Tayfur’un eski eşi Taner Şafak’tan ağır suçlamalar! Herkesin ipliği pazara çıkacak

Tuğçe Tayfur geçtiğimiz aylarda müziği bırakıp tesettüre girmişti. Bu kararından kısa bir süre sonra yapamadığını açıklayan Tuğçe Tayfur özel hayatındaki olaylarla da dikkat çekmişti.

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Tuğçe Tayfur’un eski eşi Taner Şafak’tan ağır suçlamalar! Herkesin ipliği pazara çıkacak

Son olarak Tuğçe Tayfur'un hakkında "Efe babasının evinden hep travma ile dönüyor" iddiasında bulunduğu eski eşi Taner Şafak, açtı ağzını yumdu gözünü...

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Tuğçe Tayfur’un eski eşi Taner Şafak’tan ağır suçlamalar! Herkesin ipliği pazara çıkacak

Eski eşinin suçlamalarına cevap veren Taner Şafak, açıklamasında şunları söyledi:

8 Eylül akşamı aldım oğlumu, 10 Eylül Pazar günü bıraktım. Ondan önce ne zaman gördün Taner, bir hafta önce… Ondan önce ne zaman gördün Taner, ondan da bir hafta önce… 1 ay süresince Ayvalık'taydım. Annem-babam en büyük destekçimdir. Bu yaz 2 ay benim yazlığımda kaldı oğlum.

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Tuğçe Tayfur’un eski eşi Taner Şafak’tan ağır suçlamalar! Herkesin ipliği pazara çıkacak

Geçtiğimiz hafta sonu Necla Hanım'a Whatsapp'tan yazmak zorunda kaldım. Necla Hanım 'Doğum günü var, Tuğçe ile bir konuşayım' şeklinde oldu. Bu hafta sonu Necla Hanım'a yine ulaşabilirsem oğlumu talep edeceğim. Travmatik bir hayat yaşayan ben değilim, oğlumun annesidir. Kapının önünde kurusıkı atılıyormuş. Çarpık ilişkiler yaşayan ben değilim.