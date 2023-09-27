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Haberler Galeri Bergen filminin yıldızı Farah Zeynep Abdullah eski aşkı şaşırttı! Şimdi evli, mutlu, çocuklu

Bergen filminin yıldızı Farah Zeynep Abdullah eski aşkı şaşırttı! Şimdi evli, mutlu, çocuklu

Vizyona girdiği dönemde gişede büyük bir başarı yakalayan Bergen filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. 30 yıllık ömrüne 5 longplay, 11 kaset, 129 şarkı ve bir film sığdıran ünlü şarkıcı Bergen'in hayat hikayesini canlandıran Farah Zeynep Abdullah tekrar gündem oldu. Aşk hayatı ile sık sık konuşulan ünlü oyuncu meğer eskiden Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen isimlerinden biri ile sevgiliymiş...

Giriş Tarihi: 27.09.2023 12:23
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Bergen filminin yıldızı Farah Zeynep Abdullah eski aşkı şaşırttı! Şimdi evli, mutlu, çocuklu

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı Bergen filmi yayınlandığı dönemde gişede hasılat rekorları kırdı. Milyonlarda kişi tarafından izlenen filmin atv ekranlarında yayınlanacak olması, Bergen'in hayatını yeniden gündeme getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bergen filminin yıldızı Farah Zeynep Abdullah eski aşkı şaşırttı! Şimdi evli, mutlu, çocuklu

Filmin başrolü Farah Zeynep Abdullah, başarılı oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bırakırken özel hayatı da izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

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Bergen filminin yıldızı Farah Zeynep Abdullah eski aşkı şaşırttı! Şimdi evli, mutlu, çocuklu

Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olan Farah Zeynep Abdullah, adını 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisi ile duyurmuştur.

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Bergen filminin yıldızı Farah Zeynep Abdullah eski aşkı şaşırttı! Şimdi evli, mutlu, çocuklu

Ünlü oyuncu rol aldığı diğer projelerle de oyunculuk kariyerindeki yerini sağlamlaştırdı. Kurt Seyit ve Şura, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Masumlar Apartmanı bunlardan yalnızca birkaçı.

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Bergen filminin yıldızı Farah Zeynep Abdullah eski aşkı şaşırttı! Şimdi evli, mutlu, çocuklu

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN ESKİ SEVGİLİSİ BAKIN KİM ÇIKTI

Ünlü oyuncunun aşk hayatı takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Farah Zeynep Abdullah'ın bir dönem hangi oyuncu ile aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı.