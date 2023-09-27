HaberlerGaleriBergen filminin yıldızı Farah Zeynep Abdullah eski aşkı şaşırttı! Şimdi evli, mutlu, çocuklu
Bergen filminin yıldızı Farah Zeynep Abdullah eski aşkı şaşırttı! Şimdi evli, mutlu, çocuklu
Vizyona girdiği dönemde gişede büyük bir başarı yakalayan Bergen filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. 30 yıllık ömrüne 5 longplay, 11 kaset, 129 şarkı ve bir film sığdıran ünlü şarkıcı Bergen'in hayat hikayesini canlandıran Farah Zeynep Abdullah tekrar gündem oldu. Aşk hayatı ile sık sık konuşulan ünlü oyuncu meğer eskiden Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen isimlerinden biri ile sevgiliymiş...