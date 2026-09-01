Tuğçe Tayfur'dan "Hasret..." notuyla duygusal paylaşım

2 Ocak 2025'te Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı, kızı Tuğçe Tayfur'un son paylaşımıyla bir kez daha anıldı.

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, vefatının ardından geride bıraktığı eserleri ve unutulmaz anılarıyla yaşamaya devam ediyor.

Babasına duyduğu özlemi zaman zaman sosyal medya hesabından dile getiren Tuğçe Tayfur, bu kez çocukluk yıllarına ait nostaljik bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Aile fertlerinin de yer aldığı kare, kısa sürede dikkat çekti.

Ünlü ismin paylaşımı, Ferdi Tayfur hayranlarını da duygulandırdı. Nostaljik kare, usta sanatçının sevenlerine geçmişten özel bir anı yeniden hatırlattı.

FERDİ TAYFUR'UN 5 ÇOCUĞU BULUNUYOR

Öte yandan Ferdi Tayfur'un farklı birlikteliklerinden dünyaya gelen toplam 5 çocuğu bulunuyor. Sanatçının çocukları ve aile hayatı da vefatının ardından sevenleri tarafından merak edilmeye devam ediyor.

Tuğba Tayfur (Dınız): Ferdi Tayfur'un ilk eşi Zeliha Turanbayburt ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızıdır.

Funda Tayfur (Doğrul): Sanatçının ilk eşi Zeliha Turanbayburt ile olan evliliğinden dünyaya gelen diğer kızıdır.

