Tuğçe Tayfur'dan "Hasret..." notuyla duygusal paylaşım
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasıyla çocukluk yıllarına ait nostaljik bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Kareye yalnızca "Hasret..." notunu düşen Tayfur, takipçilerini duygulandırdı.
Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, vefatının ardından geride bıraktığı eserleri ve unutulmaz anılarıyla yaşamaya devam ediyor.
2 Ocak 2025'te Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı, kızı Tuğçe Tayfur'un son paylaşımıyla bir kez daha anıldı.
ÇOCUKLUK YILLARINA AİT NOSTALJİK KAREYİ PAYLAŞTI
Babasına duyduğu özlemi zaman zaman sosyal medya hesabından dile getiren Tuğçe Tayfur, bu kez çocukluk yıllarına ait nostaljik bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Aile fertlerinin de yer aldığı kare, kısa sürede dikkat çekti.
Doğum günü kutlaması sırasında çekildiği anlaşılan fotoğrafta, Ferdi Tayfur'un masada gülümsediği görülüyor. Küçük yaştaki Tuğçe Tayfur'un da babasıyla birlikte karede yer aldığı dikkat çekiyor.
FOTOĞRAFA TEK KELİMELİK NOT DÜŞTÜ: "HASRET..."
Babasının vefatının ardından zaman zaman duygusal paylaşımlarda bulunan Tuğçe Tayfur, yıllar öncesine ait bu özel fotoğrafı "Hasret..." notuyla yayınladı.
Ünlü ismin paylaşımı, Ferdi Tayfur hayranlarını da duygulandırdı. Nostaljik kare, usta sanatçının sevenlerine geçmişten özel bir anı yeniden hatırlattı.
FERDİ TAYFUR'UN 5 ÇOCUĞU BULUNUYOR
Öte yandan Ferdi Tayfur'un farklı birlikteliklerinden dünyaya gelen toplam 5 çocuğu bulunuyor. Sanatçının çocukları ve aile hayatı da vefatının ardından sevenleri tarafından merak edilmeye devam ediyor.
Tuğba Tayfur (Dınız): Ferdi Tayfur'un ilk eşi Zeliha Turanbayburt ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızıdır.
Funda Tayfur (Doğrul): Sanatçının ilk eşi Zeliha Turanbayburt ile olan evliliğinden dünyaya gelen diğer kızıdır.