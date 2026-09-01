-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Tuğçe Tayfur'dan "Hasret..." notuyla duygusal paylaşım

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasıyla çocukluk yıllarına ait nostaljik bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Kareye yalnızca "Hasret..." notunu düşen Tayfur, takipçilerini duygulandırdı.

Tuğçe Tayfur'dan "Hasret..." notuyla duygusal paylaşım 1

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, vefatının ardından geride bıraktığı eserleri ve unutulmaz anılarıyla yaşamaya devam ediyor.

2 Ocak 2025'te Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı, kızı Tuğçe Tayfur'un son paylaşımıyla bir kez daha anıldı.

Tuğçe Tayfur'dan "Hasret..." notuyla duygusal paylaşım 2

ÇOCUKLUK YILLARINA AİT NOSTALJİK KAREYİ PAYLAŞTI

Babasına duyduğu özlemi zaman zaman sosyal medya hesabından dile getiren Tuğçe Tayfur, bu kez çocukluk yıllarına ait nostaljik bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Aile fertlerinin de yer aldığı kare, kısa sürede dikkat çekti.

Doğum günü kutlaması sırasında çekildiği anlaşılan fotoğrafta, Ferdi Tayfur'un masada gülümsediği görülüyor. Küçük yaştaki Tuğçe Tayfur'un da babasıyla birlikte karede yer aldığı dikkat çekiyor.

Tuğçe Tayfur'dan "Hasret..." notuyla duygusal paylaşım 3

FOTOĞRAFA TEK KELİMELİK NOT DÜŞTÜ: "HASRET..."

Babasının vefatının ardından zaman zaman duygusal paylaşımlarda bulunan Tuğçe Tayfur, yıllar öncesine ait bu özel fotoğrafı "Hasret..." notuyla yayınladı.

Tuğçe Tayfur'dan "Hasret..." notuyla duygusal paylaşım 4

Ünlü ismin paylaşımı, Ferdi Tayfur hayranlarını da duygulandırdı. Nostaljik kare, usta sanatçının sevenlerine geçmişten özel bir anı yeniden hatırlattı.

Tuğçe Tayfur'dan "Hasret..." notuyla duygusal paylaşım 5

FERDİ TAYFUR'UN 5 ÇOCUĞU BULUNUYOR

Öte yandan Ferdi Tayfur'un farklı birlikteliklerinden dünyaya gelen toplam 5 çocuğu bulunuyor. Sanatçının çocukları ve aile hayatı da vefatının ardından sevenleri tarafından merak edilmeye devam ediyor.

Tuğba Tayfur (Dınız): Ferdi Tayfur'un ilk eşi Zeliha Turanbayburt ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızıdır.
Funda Tayfur (Doğrul): Sanatçının ilk eşi Zeliha Turanbayburt ile olan evliliğinden dünyaya gelen diğer kızıdır.

Tuğçe Tayfur'dan "Hasret..." notuyla duygusal paylaşım 6

Timur Turanbayburt: Ferdi Tayfur'un gençlik yıllarında Konya'da yaşadığı bir birliktelikten dünyaya gelen oğludur. Babasıyla 13 yaşında tanışan Timur Turanbayburt, 2020 yılında babasına böbreğini bağışlamıştır.

Tuğçe Tayfur'dan "Hasret..." notuyla duygusal paylaşım 7

Tuğçe Tayfur: Ferdi Tayfur'un uzun yıllar birlikte olduğu oyuncu Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelmiştir. Bir dönem müzik dünyasında aktif olarak yer alan Tuğçe Tayfur, babasının ardından yaptığı duygusal paylaşımlarla da gündeme gelmektedir.
Ferdi Taha Tayfur: Sanatçının Habibe Ümyani Demir ile birlikteliğinden 2009 yılında dünyaya gelen en küçük oğludur.

Fransız'dan sonra aşkı DJ'de buldu: Ceren Moray'ın mutlu evliliği
Sonraki Galeri
Fransız'dan sonra aşkı DJ'de buldu: Ceren Moray'ın mutlu evliliği
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin