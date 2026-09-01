Tuzlu Kahve dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncu Ceren Moray'ın hayatı merak konusu oldu. Rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Moray'ın oyunculuk kariyeri ve özel yaşamına dair merak edilenler haberimizde.

CEREN MORAY KİMDİR?

Ceren Moray, 5 Haziran 1985'te Diyarbakır'da dünyaya geldi. Memur bir ailenin kızı olan Moray'ın annesi Kastamonulu, babası ise Diyarbakırlıdır. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan oyuncu, çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bölümünü burada geçirdi.

Küçük yaşlardan itibaren sanata ve tiyatroya ilgi duyan Moray, eğitim hayatını da bu doğrultuda şekillendirdi. Bir süre Pera Güzel Sanatlar Bölümünde eğitim aldıktan sonra Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde öğrenim gördü. Moray, 2009 yılında üniversiteden mezun oldu.