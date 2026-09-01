Fransız'dan sonra aşkı DJ'de buldu: Ceren Moray'ın mutlu evliliği
Yeni dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncu Ceren Moray'ın hayat hikâyesi merak konusu oldu. Şimdiye kadar iki kez evlenen ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl DJ ve prodüktör Doğu Orcan ile sessiz sedasız nikâh masasına oturarak özel hayatıyla gündeme gelmişti. İşte Ceren Moray'ın Diyarbakır'dan İstanbul'a uzanan hayat hikâyesi, oyunculuk kariyeri ve özel yaşamı...
Tuzlu Kahve dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncu Ceren Moray'ın hayatı merak konusu oldu. Rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Moray'ın oyunculuk kariyeri ve özel yaşamına dair merak edilenler haberimizde.
CEREN MORAY KİMDİR?
Ceren Moray, 5 Haziran 1985'te Diyarbakır'da dünyaya geldi. Memur bir ailenin kızı olan Moray'ın annesi Kastamonulu, babası ise Diyarbakırlıdır. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan oyuncu, çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bölümünü burada geçirdi.
Küçük yaşlardan itibaren sanata ve tiyatroya ilgi duyan Moray, eğitim hayatını da bu doğrultuda şekillendirdi. Bir süre Pera Güzel Sanatlar Bölümünde eğitim aldıktan sonra Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde öğrenim gördü. Moray, 2009 yılında üniversiteden mezun oldu.
OYUNCULUK KARİYERİNE NASIL BAŞLADI?
Ceren Moray'ın oyunculuk kariyerindeki ilk adım, televizyon dünyasına giriş yaptığı Serseri Aşıklar dizisiyle oldu. 2003 yılında ekrana gelen dizide rol alan Moray, ardından farklı yapımlarda çeşitli karakterlere hayat verdi.
Oyuncunun kariyerinin ilk döneminde yaşadığı ailevi sorunlar da hayatında önemli bir yer tuttu. Yüksek lisans yaptığı dönemde babasının kalp krizi geçirmesi ve sonrasında yaşanan zorlu süreç, Moray için önemli bir dönüm noktası oldu. Bu dönemde aldığı dizi teklifini kabul eden oyuncu, böylece televizyon kariyerine adım attı.
HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Kariyeri boyunca farklı türlerdeki yapımlarda rol alan Ceren Moray, özellikle O Hayat Benim, Avlu ve Kirli Sepeti dizilerindeki performansıyla geniş kitleler tarafından tanındı.
Moray'ın rol aldığı yapımlar şöyle:
2003 – Serseri Aşıklar
2004 – Dayı (Simge)
2005 – Nefes Nefese (Ezgi)
2007-2008 – Doktorlar (Senem)
2007-2011 – Kavak Yelleri (Su)
2012 – İşler Güçler (Zehra Cengiz)
2014-2017 – O Hayat Benim (Efsun Demirci)
2018-2019 – Avlu (Azra Kaya)
2020 – Öğretmen (Zeynep)
2021 – Yalancılar ve Mumları (Elif Usman)
2023-2024 – Kirli Sepeti (Hayriye Şişman)
2026 – Uzak Şehir (Meryem)
CEREN MORAY'IN EVLİLİKLERİ
Ceren Moray, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer aldı. Ünlü oyuncu, Eylül 2017'de Fransız sevgilisi Nico Brun ile evlendi.
Moray, eski eşiyle tanışma hikâyesini yıllar önce verdiği bir röportajda anlatmıştı. İkilinin yolları Barselona'da bir gece kulübünde kesişti.
Ünlü oyuncu, tanışma anlarını şu sözlerle anlatmıştı:
"Barselona'daki bir gece kulübünde tanıştık. Ertesi gün buluştuk. Beni otelimden aldı. Çok şıktı, kol düğmesi bile takmıştı. Bende parmak arası terlikler vardı. 2,5 saatlik sohbette kötü İngilizcemle konuşmaya çalıştım. Babasının hastalığından söz ederken yanlış anlayıp kahkaha attım. O günden bugüne geldik."
Romantik bir başlangıç yapan evlilik, 27 Nisan 2022'de anlaşmalı boşanmayla sona erdi.