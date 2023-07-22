Tuğçe Tayfur’dan eski nişanlısı Burak Kalfa hakkında yeni suçlamalar: Dosyası kabarık! Yaptıklarının bedelini ödeyecek

Kalfa, sözlerine şöyle devam etti: "Baba parasıyla değil kendi ismimle bir yerlere gelmiş, kendi çabamla ülkeye ödül getirmiş, bu ülkenin tüm felaketlerinde ellerimle yardım dağıtmış biriyim. Herkes benim anneme olan saygımı, kız kardeşlerime olan merhametimi iyi bilir. Kimseye itibar suikasti yapmayın. Binlerce insan 'Biz seni biliyoruz' diye mesaj atıyor. Bizi önceki çapulcularla karıştırmayın."