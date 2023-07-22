22 Temmuz 2023, Cumartesi
Tuğçe Tayfur’dan eski nişanlısı Burak Kalfa hakkında yeni suçlamalar: Dosyası kabarık! Yaptıklarının bedelini ödeyecek
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur ve eski nişanlısı Burak Kalfa arasındaki gerilim yükseldi. İlişkileri boyunca Kalfa'dan şiddet gördüğünü ve görüntüleriyle kendisine şantaj yapıldığını iddia eden Tayfur, suç duyurusunda bulundu. Burak Kalfa tarafından yalanlanan ünlü isim, yeni iddialar ortaya attı. Açıklamaları sonrası pek çok kadının kendisini arayarak aynı suçlamalarda bulunduğunu belirten Tayfur, "Bunlar son çırpınışların. Elimde belgeler var. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin" diye cevap verdi. İşte Tuğçe Tayfur'un yeni açıklamaları...
Giriş Tarihi: 22.07.2023 10:19
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