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Tuğçe Tayfur’dan eski nişanlısı Burak Kalfa hakkında yeni suçlamalar: Dosyası kabarık! Yaptıklarının bedelini ödeyecek

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur ve eski nişanlısı Burak Kalfa arasındaki gerilim yükseldi. İlişkileri boyunca Kalfa'dan şiddet gördüğünü ve görüntüleriyle kendisine şantaj yapıldığını iddia eden Tayfur, suç duyurusunda bulundu. Burak Kalfa tarafından yalanlanan ünlü isim, yeni iddialar ortaya attı. Açıklamaları sonrası pek çok kadının kendisini arayarak aynı suçlamalarda bulunduğunu belirten Tayfur, "Bunlar son çırpınışların. Elimde belgeler var. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin" diye cevap verdi. İşte Tuğçe Tayfur'un yeni açıklamaları...

Giriş Tarihi: 22.07.2023 10:19
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Tuğçe Tayfur’dan eski nişanlısı Burak Kalfa hakkında yeni suçlamalar: Dosyası kabarık! Yaptıklarının bedelini ödeyecek

Tuğçe Tayfur ile eski nişanlısı Burak Kalfa'dan karşılıklı yeni suçlamalar geldi. Tayfur, Kalfa'dan şiddet gördüğünü söyleyince eski nişanlısı, "Sen daha önceden de bunları yaptın, beni herkes biliyor" diye açıklama yaptı. Tayfur ise "Bunlar son çırpınışların. Elimde belgeler var. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin" diye cevap verdi. İşte detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tuğçe Tayfur’dan eski nişanlısı Burak Kalfa hakkında yeni suçlamalar: Dosyası kabarık! Yaptıklarının bedelini ödeyecek

Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde eski nişanlısı Burak Kalfa'ya yönelik açıklamalar yapmış, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü söylemişti. Tayfur, savcılığa başvurduğunu ve uzaklaştırma kararı çıktığını da belirtmişti.

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Tuğçe Tayfur’dan eski nişanlısı Burak Kalfa hakkında yeni suçlamalar: Dosyası kabarık! Yaptıklarının bedelini ödeyecek

Tayfur'un bu açıklamalarının üzerine Kalfa, sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

"4-5 ay geçecek aradan. 5 ay sonra sudan çıkmış balığa döneceksin. Elindeki gücün gittiğini görünce son bir manevra yapacaksın. 'Kime ne zarar verebilirim?' diyeceksin. Senin önceden de bunu yaptığını bildiği için halk bunu yemez."

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Tuğçe Tayfur’dan eski nişanlısı Burak Kalfa hakkında yeni suçlamalar: Dosyası kabarık! Yaptıklarının bedelini ödeyecek

Kalfa, sözlerine şöyle devam etti: "Baba parasıyla değil kendi ismimle bir yerlere gelmiş, kendi çabamla ülkeye ödül getirmiş, bu ülkenin tüm felaketlerinde ellerimle yardım dağıtmış biriyim. Herkes benim anneme olan saygımı, kız kardeşlerime olan merhametimi iyi bilir. Kimseye itibar suikasti yapmayın. Binlerce insan 'Biz seni biliyoruz' diye mesaj atıyor. Bizi önceki çapulcularla karıştırmayın."

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Tuğçe Tayfur’dan eski nişanlısı Burak Kalfa hakkında yeni suçlamalar: Dosyası kabarık! Yaptıklarının bedelini ödeyecek

Tayfur ise eski nişanlısı Burak Kalfa'nın açıklamalarına şu cevabı verdi:

"Son çırpınışları o yüzden böyle açıklama yapıyor. Elimde ona dair birçok belge var. Beni döverken videosu var. Vücudumdaki darp izlerinin fotoğrafı var. Bunları nasıl inkar edecek?"