22 Temmuz 2023, Cumartesi
Johnny Depp otel odasında baygın bulundu! Korkunç iddia
Otel iddiasında baygın halde bulunan Johnny Depp hakkında korkunç bir iddia ortaya atıldı. Amber Heard'e karşı kazandığı dava sonrası sinemaya görkemli bir dönüş yapmaya hazırlanan Depp'in Budapeşte'deki konseri otel odasında bayıldığı için iptal edildi. Ünlü oyuncunun yüksek doz uyuşturcu kullanarak intihar etmeye çalıştığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 22.07.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 09:35
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