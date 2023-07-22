Johnny Depp otel odasında baygın bulundu! Korkunç iddia

AMBER HEARD İLE OLAN DAVASI HALA AKILLARDA

Amber Heard ve Johnny Depp, 2009 yılında başrolleri paylaştıkları Tutku Günlükleri filminin çekimleri sırasında tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. O günlerde 46 yaşında olan Depp, kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan Vanessa Paradis ile uzun yıllar süren ilişkisine devam ediyordu. Amber Heard ise daha 23 yaşındaydı ve onun da hayatında bir başkası vardı.