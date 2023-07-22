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Johnny Depp otel odasında baygın bulundu! Korkunç iddia

Otel iddiasında baygın halde bulunan Johnny Depp hakkında korkunç bir iddia ortaya atıldı. Amber Heard'e karşı kazandığı dava sonrası sinemaya görkemli bir dönüş yapmaya hazırlanan Depp'in Budapeşte'deki konseri otel odasında bayıldığı için iptal edildi. Ünlü oyuncunun yüksek doz uyuşturcu kullanarak intihar etmeye çalıştığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 22.07.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 09:35
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Johnny Depp otel odasında baygın bulundu! Korkunç iddia

Johnny Depp, olaylı boşanma ve sonrasında eski eşi Amber Heard'e karşı kazandığı şiddet davasının ardından sinemaya görkemli bir dönüş yapmaya hazırlanan ünlü oyuncu hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

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Johnny Depp otel odasında baygın bulundu! Korkunç iddia

İNTİHAR İDDİASI

Daily News Hungary'ye göre, Johnny Depp'in Budapeşte'deki konseri 18 Temmuz'da otel odasında bayıldığı için iptal edildi. Yüksek dozda uyuşturucu alıp intihar girişiminde bulunduğu iddia ediliyor.

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Johnny Depp otel odasında baygın bulundu! Korkunç iddia

KONSERİ İPTAL OLMUŞTU

Budapeşte'deki konserin iptali için resmi bir neden belirtilmezken Mirror, Depp'in Mayıs ayında yaşadığı bir ayak bileği yaralanmasından kaynaklanabileceğini bildirdi. Mirror, Depp'in Glasgow konseri öncesinde, konserine giderken destek için bir koltuk değneğine ihtiyaç duyduğunun görüldüğünü yazdı.

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Johnny Depp otel odasında baygın bulundu! Korkunç iddia

HAYRANLARINA SOSYAL MEDYADAN BİLDİRMİŞTİ

Johnny Depp daha önce hayranlarına ayak bileği sakatlığı hakkında bilgi vermiş, Instagram'a giderek saç çizgisi kırığının kötüleştiğini ve tam bir kırılmaya dönüştüğünü hayranlarına bildirmişti.

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Johnny Depp otel odasında baygın bulundu! Korkunç iddia

AMBER HEARD İLE OLAN DAVASI HALA AKILLARDA

Amber Heard ve Johnny Depp, 2009 yılında başrolleri paylaştıkları Tutku Günlükleri filminin çekimleri sırasında tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. O günlerde 46 yaşında olan Depp, kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan Vanessa Paradis ile uzun yıllar süren ilişkisine devam ediyordu. Amber Heard ise daha 23 yaşındaydı ve onun da hayatında bir başkası vardı.