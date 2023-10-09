09 Ekim 2023, Pazartesi
Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını silip attı! Değişimine kimse inanamıyor! İşte zayıflama formülü...
Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, "Bu Benim Öyküm" şarkısıyla tanınmış ve zaman içinde kilo alımıyla ilgili eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak Kandemir, bu eleştirilere karşı azimle ve kararlılıkla hareket ederek sağlıklı bir yaşam tarzını benimsedi. İşte görenlerin gözlerine inanamadığı muhteşem değişimi...
Giriş Tarihi: 09.10.2023 16:58
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10