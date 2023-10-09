Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını silip attı! Değişimine kimse inanamıyor! İşte zayıflama formülü...

HAFTADA 3 KİLO VERDİREN KALICI DİYET

Beslenme uzmanlarına göre, aynı diyet listesi ile her hafta 3 kilo vermek kolay olmaz. Bu nedenle 2-3 ayrı diyet planı ile ilerlemek gerekir. Bu nedenle, kilo verme rejiminizi planlarken monotonlaşmaması için her hafta farklı bir diyet planı uygulamak daha doğru olacaktır.