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Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını silip attı! Değişimine kimse inanamıyor! İşte zayıflama formülü...

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, "Bu Benim Öyküm" şarkısıyla tanınmış ve zaman içinde kilo alımıyla ilgili eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak Kandemir, bu eleştirilere karşı azimle ve kararlılıkla hareket ederek sağlıklı bir yaşam tarzını benimsedi. İşte görenlerin gözlerine inanamadığı muhteşem değişimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.10.2023 16:58
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Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını silip attı! Değişimine kimse inanamıyor! İşte zayıflama formülü...

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, kilo kontrolü ile ilgili sık sık gündeme gelmiştir. Yıllar içinde kilo alımı ile mücadele eden Kandemir, son dönemde göz alıcı bir değişim geçirdi. Kilo verme sürecine odaklanan ünlü sanatçı, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek için kararlı bir şekilde hareket etti. Tuğçe Kandemir'e cayır cayır kilo verdiren yöntem haberimizde...

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Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını silip attı! Değişimine kimse inanamıyor! İşte zayıflama formülü...

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir konser kıyafetleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

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Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını silip attı! Değişimine kimse inanamıyor! İşte zayıflama formülü...

Kandemir'in sosyal medyadaki takipçileri sık sık 'Bunlar nasıl kıyafetler' ve 'Hiç kilosuna göre giyinmiyor' gibi yorumlarda bulunuyor.

24 yaşında tanınmaya başlayan tuğçe Kandemir 2023 itibariyle 27 yaşında.

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Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını silip attı! Değişimine kimse inanamıyor! İşte zayıflama formülü...

Aradaki yıllar boyunca oldukça kilo alması sosyal medya gündeminde yer aldı.

Genç şarkıcı son zamanlarda ise formunu korumak için elinden geleni yapıyor.

İşte Tuğçe Kandemir'in son hali...

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Tuğçe Kandemir diyeti yağlarını silip attı! Değişimine kimse inanamıyor! İşte zayıflama formülü...

HAFTADA 3 KİLO VERDİREN KALICI DİYET

Beslenme uzmanlarına göre, aynı diyet listesi ile her hafta 3 kilo vermek kolay olmaz. Bu nedenle 2-3 ayrı diyet planı ile ilerlemek gerekir. Bu nedenle, kilo verme rejiminizi planlarken monotonlaşmaması için her hafta farklı bir diyet planı uygulamak daha doğru olacaktır.