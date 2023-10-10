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Duygu Bal "Travesti görünümlü" yorumunu affetmedi! İş adamına hapis istemi

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski voleybolcu Duygu Bal, sosyal medyada yapılan yorum sonrası savcılığın yolunu tuttu. Bal kendisi hakkında yorum yapan iş adamından "Fikir özgürlüğüme yönelik hakaret etti" diyerek şikayetçi oldu. "Bu kadın, şu ada yarışmasındaki travesti görünümlü olan değil mi?" paylaşımını yaptığı belirtilen iş adamı Zafer A., "Hesap benim ama ben yazmadım" dese de savcılık bu savunmanın suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtti. 2 yıl 4 aya kadar hapsini istedi.

Giriş Tarihi: 10.10.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 08:48
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Duygu Bal Travesti görünümlü yorumunu affetmedi! İş adamına hapis istemi

Katıldığı bir televizyon programıyla adını geniş kitlelere duyuran eski milli voleybolcu Duygu Bal, sosyal medyada kendisine yapılan yoruma savaş açtı. Avukatı aracılığı ile sosyal medya platformu X üzerinden bir gayrimenkul yatırım danışmanlığı şirketinde yönetim kurulu başkanı olan Zafer A. adlı iş adamının hakaret ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

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Duygu Bal Travesti görünümlü yorumunu affetmedi! İş adamına hapis istemi

POPÜLARİTE SALDIRI GETİRDİ

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Duygu Bal'ın milli voleybolcu olarak ülkemizi temsil ettiği ve sonrasında toplumda sıkça takip edilen yarışma programlarında yarışmacı olarak belli bir tanınırlığa ulaştığı belirtildi. Sosyal medyada takipçi sayısı ve popülaritesi arttıkça kendisine yönelik sistematik saldırı ve yıpratma çabalarının başladığı ifade edildi.

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Duygu Bal Travesti görünümlü yorumunu affetmedi! İş adamına hapis istemi

"ÖZGÜRLÜĞÜME SALDIRI"

Saldırıların onur, şeref, haysiyet ve saygınlığına yönelik olduğu ifade edilen dilekçede, Zafer A. adlı kullanıcının X hesabından Duygu Bal'a, "Bu kadın şu ada yarışmasındaki travesti görünümlü olan değil mi?" diyerek hakaret ettiği belirtildi. Söz konusu hakaretin Bal'ın fikir özgürlüğü kapsamında ortaya koyduğu ifadelere yönelik olduğu kaydedildi. Suç unsuru yorumun yeni fark edilmesiyle şikayet edildiği aktarıldı.

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Duygu Bal Travesti görünümlü yorumunu affetmedi! İş adamına hapis istemi

SUÇTAN KURTULMA SAVUNMASINA 2 YIL 4 AY HAPİS

İfadesi alınan şüpheli iş adamı Zafer A., hesabın kendisine ait olduğunu ancak hakaret içeren yorumu kendisinin yapmadığını ve Duygu Bal'ı da tanımadığını öne sürdü.

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Duygu Bal Travesti görünümlü yorumunu affetmedi! İş adamına hapis istemi

Taraflar uzlaşamadı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı. Savcılık, şüphelinin alınan sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak böyle bir yorum yapmadığını savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve itibar edilmediğini belirtti.