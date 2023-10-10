10 Ekim 2023, Salı
Duygu Bal "Travesti görünümlü" yorumunu affetmedi! İş adamına hapis istemi
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski voleybolcu Duygu Bal, sosyal medyada yapılan yorum sonrası savcılığın yolunu tuttu. Bal kendisi hakkında yorum yapan iş adamından "Fikir özgürlüğüme yönelik hakaret etti" diyerek şikayetçi oldu. "Bu kadın, şu ada yarışmasındaki travesti görünümlü olan değil mi?" paylaşımını yaptığı belirtilen iş adamı Zafer A., "Hesap benim ama ben yazmadım" dese de savcılık bu savunmanın suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtti. 2 yıl 4 aya kadar hapsini istedi.
Giriş Tarihi: 10.10.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 08:48
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