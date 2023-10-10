Duygu Bal "Travesti görünümlü" yorumunu affetmedi! İş adamına hapis istemi

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski voleybolcu Duygu Bal, sosyal medyada yapılan yorum sonrası savcılığın yolunu tuttu. Bal kendisi hakkında yorum yapan iş adamından "Fikir özgürlüğüme yönelik hakaret etti" diyerek şikayetçi oldu. "Bu kadın, şu ada yarışmasındaki travesti görünümlü olan değil mi?" paylaşımını yaptığı belirtilen iş adamı Zafer A., "Hesap benim ama ben yazmadım" dese de savcılık bu savunmanın suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtti. 2 yıl 4 aya kadar hapsini istedi.