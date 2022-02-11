11 Şubat 2022, Cuma
Tuğba Özerk'ten ‘Tosuncuk’ iddialarına yanıt: 7 yıldır peşimde yardım edin!
Şarkıcı Tuğba Özerk'in 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın paralarını akladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. MASAK'ın yaptığı incelemede Özerk'in şirket hesabında şüpheli hareketler tespit edilirken açılan soruşturma sonrası şarkıcıdan ilk açıklama geldi. Kendisine saplantılı olan bir kişinin iftira attığını söyleyen Özerk, "O ihbarı yapan kişi, 7 yıldır peşimde" dedi.
Giriş Tarihi: 11.02.2022 08:52
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