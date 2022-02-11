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Tuğba Özerk'ten ‘Tosuncuk’ iddialarına yanıt: 7 yıldır peşimde yardım edin!

Şarkıcı Tuğba Özerk'in 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın paralarını akladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. MASAK'ın yaptığı incelemede Özerk'in şirket hesabında şüpheli hareketler tespit edilirken açılan soruşturma sonrası şarkıcıdan ilk açıklama geldi. Kendisine saplantılı olan bir kişinin iftira attığını söyleyen Özerk, "O ihbarı yapan kişi, 7 yıldır peşimde" dedi.

Giriş Tarihi: 11.02.2022 08:52
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Tuğba Özerk’ten ‘Tosuncuk’ iddialarına yanıt: 7 yıldır peşimde yardım edin!

Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, sahibi olduğu danışmanlık şirketi üzerinden Çiftlik Bank üzerinden Türkiye'yi dolandıran Tosuncuk Mehmet Aydın'ın kara paralarını akladığına dair ihbar yapılmıştı.

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Tuğba Özerk’ten ‘Tosuncuk’ iddialarına yanıt: 7 yıldır peşimde yardım edin!

MASAK olayla ilgili inceleme başlattı. Tuğba Özerk'in şirketinde şüpheli hareketler tespit edildi. Savcılık, MASAK raporu ardından Tuğba Özerk hakkında soruşturma başlatmıştı.

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Tuğba Özerk’ten ‘Tosuncuk’ iddialarına yanıt: 7 yıldır peşimde yardım edin!

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir ihbar geldi.

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Tuğba Özerk’ten ‘Tosuncuk’ iddialarına yanıt: 7 yıldır peşimde yardım edin!

İhbarda ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in 'Çiftlik Bank' isimli oyun sitesi ile binlerce vatandaşı dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü.

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Tuğba Özerk’ten ‘Tosuncuk’ iddialarına yanıt: 7 yıldır peşimde yardım edin!

Özerk'in yönetici olduğu bir adet danışmanlık şirketi tespit edilirken, üzerine kayıtlı birden fazla gayrimenkul olduğu belirlendi. Özerk'in kayıtlı herhangi bir bankadan çekilmiş bir borç kredisine rastlanılmazken Tuğba Özerk'in buna rağmen yetkilisi olduğu şirket hesaplarından 'Kredi ödemeleri' adı altında para çıkışları yapıldığı tespit edildi.