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Bir Zamanlar Çukurova’nın Çolak Ağa’sı Altan Gördüm’ün kızı da oyuncu çıktı! Bakın kimmiş...

Atv'nin fenomen dizisi Bir Z amanlar Çukurova'nın kadrosuna Çolak Ağa rolüyle dahil olan Altan Gördüm, usta oyunculuğuyla çok konuşuldu. İntikam için Çukurova'ya gelen Haşmet Çolak rolüyle dizide tüm dengeleri altüst eden Gördüm, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Uzun yıllar Vahide Perçin ile evli olan usta oyuncunun kızı da oyuncu çıktı.

Giriş Tarihi: 10.02.2022 14:23
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Çolak Ağa’sı Altan Gördüm’ün kızı da oyuncu çıktı! Bakın kimmiş...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Çolak Ağa'sı Altan Gördüm, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Dizide Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin ile uzun yıllar evli kalan Gördüm'ün kızı da oyuncu çıktı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Çolak Ağa’sı Altan Gördüm’ün kızı da oyuncu çıktı! Bakın kimmiş...

İşte Altan Gördüm ve Vahide Perçin'in kızı başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları…

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Çolak Ağa’sı Altan Gördüm’ün kızı da oyuncu çıktı! Bakın kimmiş...

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Çolak Ağa’sı Altan Gördüm’ün kızı da oyuncu çıktı! Bakın kimmiş...
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Çolak Ağa’sı Altan Gördüm’ün kızı da oyuncu çıktı! Bakın kimmiş...

PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN'IN KIZI SU