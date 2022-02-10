Bir Zamanlar Çukurova’nın Çolak Ağa’sı Altan Gördüm’ün kızı da oyuncu çıktı! Bakın kimmiş...

Atv'nin fenomen dizisi Bir Z amanlar Çukurova'nın kadrosuna Çolak Ağa rolüyle dahil olan Altan Gördüm, usta oyunculuğuyla çok konuşuldu. İntikam için Çukurova'ya gelen Haşmet Çolak rolüyle dizide tüm dengeleri altüst eden Gördüm, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Uzun yıllar Vahide Perçin ile evli olan usta oyuncunun kızı da oyuncu çıktı.