İlker Aksum’dan kızı Lila ile yürek ısıtan düğün paylaşımı

Altı Üstü İstanbul'un sevilen ismi İlker Aksum, kızı Lila ile dans ettiği anları "Düğün arası" notuyla paylaştı. Baba-kızın neşeli görüntüleri sosyal medyada ilgi görürken, ünlü oyuncunun aile hayatından paylaşımları da takipçilerini gülümsetti.

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinde hayat verdiği Bayram karakteriyle izleyici karşısına çıkan İlker Aksum, bu kez set dışındaki keyifli bir anıyla gündeme geldi.

2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile evlenen ve 2025 yılının başında kızı Lila'yı kucağına alan başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin yüzünü güldürdü.

Sarı saçları ve mavi gözleriyle dikkat çeken minik Lila, babasının sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya başladı. Çiftin sevimli kızları bu kez babasıyla dans etti.

BABA-KIZ PİSTE ÇIKIP DANS ETTİ İlker Aksum, kızıyla birlikte piste çıktığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Düğün arası" notunu düştü. Baba-kızın keyifli dansı izleyenlerden tam not aldı.

SOSYAL MEDYADA EĞLENCELİ PAYLAŞIMLAR Öte yandan İlker Aksum, geçtiğimiz günlerde "Yeni evin ilk kahvaltısı" notuyla eğlenceli bir video yayınlamıştı.