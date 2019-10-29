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Tuba Ünsal ile Mustafa Sandal'ın ortaya çıkan görüntüsü şoke etti! 17 yıl sonra yeniden
Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal, geçtiğimiz akşam felekten bir gece çaldı. Geçtiğimiz Ağustos ayında 12 yıl sonra yeniden Harbiye'de konser veren ünlü popçuyu dinleyenler arasında eski sevgilisi Tuba Ünsal da vardı. Mustafa Sandal'ın konserde Tuba Ünsal hakkında itirafları magazin gündemine bomba gibi düşerken bu kez de herkesi şok eden görüntü ortaya çıktı. Bir arkadaşlarının doğum günü partisine katılan Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal, davet boyunca birlikte dans edip eğlendiler.
Giriş Tarihi: 29.10.2019 13:15
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