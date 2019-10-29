Tuba Ünsal ile Mustafa Sandal'ın ortaya çıkan görüntüsü şoke etti! 17 yıl sonra yeniden

"MUHTEŞEM BİR İLİŞKİMİZ VARDI"



Dinleyenler arasında yer alan eski sevgilisi Tuba Ünsal'a sahneden seslenip, "Giriş, gelişme ve sonuç olarak muhteşem bir ilişkimiz vardı. Hatta o dönem yazmış olduğum, 'Tek Geçerim' şarkısı giriş, 'Pazara Kadar' şarkısı gelişme 'Kopmam Lazım' parçası ise ikimiz için de muhteşem bir gol oldu" diyerek herkesi güldürdü.