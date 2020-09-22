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Tuba Büyüküstün ikizleri ile fotoğraflarını paylaştı: Buna 'saf sevgi' deniyor

Oyuncu Tuba Büyüküstün 2011 yılında Onur Saylak ile nikah masasına oturmuş kısa bir süre sonra da ikizleri Maya ve Toprak'ı kucağına almıştı. İkizleriyle sık sık fotoğraflarını paylaşan Büyüküstün, kızlarıyla yeni fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımına "Buna 'saf sevgi' deniyor. Üç kalp bir arada attığında..." notunu düştü.

Giriş Tarihi: 22.09.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 12:43
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Tuba Büyüküstün ikizleri ile fotoğraflarını paylaştı: Buna 'saf sevgi' deniyor

Tuba Büyüküstün, yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile 2011 yılında Paris'te nikah masasına oturmuş, 2012 yılında ikiz kızları Maya ve Toprak'ı kucağına almıştı.

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Tuba Büyüküstün ikizleri ile fotoğraflarını paylaştı: Buna 'saf sevgi' deniyor

Ancak ikili, altı yıl sonra yollarını ayırmıştı.

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Tuba Büyüküstün ikizleri ile fotoğraflarını paylaştı: Buna 'saf sevgi' deniyor

Sosyal medya hesabından kızları ile neşeli hallerini yayınlayan Tuba Büyüküstün, önceki gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Tuba Büyüküstün ikizleri ile fotoğraflarını paylaştı: Buna 'saf sevgi' deniyor

"BUNA 'SAF SEVGİ' DENİYOR"

38 yaşındaki oyuncu, Maya ve Toprak ile çekildiği kareyi, "Buna 'saf sevgi' deniyor. Üç kalp bir arada attığında..." notuyla paylaştı. Tuba Büyüküstünün anne-kız pozu takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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Tuba Büyüküstün ikizleri ile fotoğraflarını paylaştı: Buna 'saf sevgi' deniyor

Öte yandan oyuncu Tuba Büyüküstün, 3 yıllık işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'den karantinada ayrılmıştı.