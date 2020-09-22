Tuba Büyüküstün ikizleri ile fotoğraflarını paylaştı: Buna 'saf sevgi' deniyor

Oyuncu Tuba Büyüküstün 2011 yılında Onur Saylak ile nikah masasına oturmuş kısa bir süre sonra da ikizleri Maya ve Toprak'ı kucağına almıştı. İkizleriyle sık sık fotoğraflarını paylaşan Büyüküstün, kızlarıyla yeni fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımına "Buna 'saf sevgi' deniyor. Üç kalp bir arada attığında..." notunu düştü.