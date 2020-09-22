Özge Özpirinçci imajını tamamen değiştirdi! Bambaşka biri oldu

Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Özge Özpirinçci başarılı oyunculuğuyla gönülleri fethetti. Her zaman doğallıktan yana olan ve yer aldığı projelerde saçlarını boyatmamak için direnen Özpirirnçci imajını tamamen değiştirdi. Sosyal medya hesabından yeni halini paylaşan ve yıllardır bu değişimi beklediğini söyleyen Özge Özpirinçci takipçilerini şoke etti. İşte Özge Özpirinççi'nin yeni imajı...