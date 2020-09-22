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Özge Özpirinçci imajını tamamen değiştirdi! Bambaşka biri oldu

Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Özge Özpirinçci başarılı oyunculuğuyla gönülleri fethetti. Her zaman doğallıktan yana olan ve yer aldığı projelerde saçlarını boyatmamak için direnen Özpirirnçci imajını tamamen değiştirdi. Sosyal medya hesabından yeni halini paylaşan ve yıllardır bu değişimi beklediğini söyleyen Özge Özpirinçci takipçilerini şoke etti. İşte Özge Özpirinççi'nin yeni imajı...

Giriş Tarihi: 22.09.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 13:15
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Özge Özpirinçci imajını tamamen değiştirdi! Bambaşka biri oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Özge Özpirinçci, imajını tamamen değiştirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Özge Özpirinçci imajını tamamen değiştirdi! Bambaşka biri oldu

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile bir süredir aşk yaşayan Özge Özpirinçci, saçlarını kestirdi.

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Özge Özpirinçci imajını tamamen değiştirdi! Bambaşka biri oldu

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Özpirinçci, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Özge Özpirinçci imajını tamamen değiştirdi! Bambaşka biri oldu

"YILLARDIR BEKLEDİĞİM DEĞİŞİM GERÇEKLEŞTİ"

Özge Özpirinçci, çok sayıda beğeni alan paylaşımına, "Canım İbrahim, yıllardır beklediğim değişimi gerçekleştirdi. Çok mutluyum! Ellerine sağlık canım İbrahim" notunu düştü.

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Özge Özpirinçci imajını tamamen değiştirdi! Bambaşka biri oldu

İşte Özge Özpirinçci'nin yeni imajı…