Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kariyer rekoru kırdı

Marvel'ın sevilen yıldızı Tom Holland, "Spider-Man: Brand New Day" filmiyle dünya gişesinde büyük başarı yakaladı. İlk altı günde 1,05 milyar dolar hasılat elde eden filmin ardından oyuncunun kazandığı ücret de gündem oldu.

Marvel dünyasının sevilen yıldızı Tom Holland, dördüncü Spider-Man filmi Spider-Man: Brand New Day ile hem gişede büyük başarı elde etti hem de kariyerinin en yüksek kazancına ulaştı.

30 yaşındaki oyuncu, Marvel'ın ikonik süper kahramanı Spider-Man'i ilk kez 2017 yapımı Spider-Man: Homecoming filminde canlandırdı. Aradan geçen yıllarda Peter Parker karakteriyle özdeşleşen Holland, serinin yeni filmiyle bir kez daha izleyicinin karşısına çıktı.

İLK ALTI GÜNDE 1,05 MİLYAR DOLAR HASILAT Tom Holland aynı dönemde The Odyssey filminde Telemakhos karakterini canlandırırken, Spider-Man: Brand New Day gişede dikkat çekici bir başarı yakaladı. Film, vizyona girdiği ilk hafta sonunda ABD'de Avengers: Endgame'i geride bırakarak tarihin en yüksek açılış hasılatına ulaşırken, dünya genelinde ilk altı günde 1,05 milyar dolar hasılat elde etti.

TOM HOLLAND'IN KAZANCI ORTAYA ÇIKTI Filmin yakaladığı büyük gişe başarısı, Tom Holland'ın gelirine de yansıdı. Oyuncunun temel ücreti ve gişe bonuslarıyla birlikte filmden 20 ila 25 milyon dolar arasında kazanç elde ettiği belirtildi. Böylece Holland, 2017 yılında ilk solo Spider-Man filmi için aldığı 1,5 milyon dolarlık ücreti yaklaşık 20 kat artırmış oldu.