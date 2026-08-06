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Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kariyer rekoru kırdı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Marvel'ın sevilen yıldızı Tom Holland, "Spider-Man: Brand New Day" filmiyle dünya gişesinde büyük başarı yakaladı. İlk altı günde 1,05 milyar dolar hasılat elde eden filmin ardından oyuncunun kazandığı ücret de gündem oldu.

Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kariyer rekoru kırdı 1

Marvel dünyasının sevilen yıldızı Tom Holland, dördüncü Spider-Man filmi Spider-Man: Brand New Day ile hem gişede büyük başarı elde etti hem de kariyerinin en yüksek kazancına ulaştı.

Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kariyer rekoru kırdı 2

30 yaşındaki oyuncu, Marvel'ın ikonik süper kahramanı Spider-Man'i ilk kez 2017 yapımı Spider-Man: Homecoming filminde canlandırdı. Aradan geçen yıllarda Peter Parker karakteriyle özdeşleşen Holland, serinin yeni filmiyle bir kez daha izleyicinin karşısına çıktı.

Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kariyer rekoru kırdı 3

İLK ALTI GÜNDE 1,05 MİLYAR DOLAR HASILAT

Tom Holland aynı dönemde The Odyssey filminde Telemakhos karakterini canlandırırken, Spider-Man: Brand New Day gişede dikkat çekici bir başarı yakaladı.

Film, vizyona girdiği ilk hafta sonunda ABD'de Avengers: Endgame'i geride bırakarak tarihin en yüksek açılış hasılatına ulaşırken, dünya genelinde ilk altı günde 1,05 milyar dolar hasılat elde etti.

Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kariyer rekoru kırdı 4

TOM HOLLAND'IN KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

Filmin yakaladığı büyük gişe başarısı, Tom Holland'ın gelirine de yansıdı. Oyuncunun temel ücreti ve gişe bonuslarıyla birlikte filmden 20 ila 25 milyon dolar arasında kazanç elde ettiği belirtildi.

Böylece Holland, 2017 yılında ilk solo Spider-Man filmi için aldığı 1,5 milyon dolarlık ücreti yaklaşık 20 kat artırmış oldu.

Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kariyer rekoru kırdı 5

ÖNCEKİ SPİDER-MAN OYUNCULARINI GERİDE BIRAKTI

Tom Holland'ın ulaştığı bu kazanç, Spider-Man karakterini daha önce canlandıran Andrew Garfield ve Tobey Maguire'ın aldığı ücretleri de geride bıraktı.

Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kariyer rekoru kırdı 6

Tobey Maguire'ın Spider-Man 2 filmi için aldığı 17,5 milyon dolarlık ücret uzun yıllar rekor olarak gösterilirken, Holland yeni filmiyle bu rakamı aşarak karakteri canlandıran oyuncular arasında en yüksek ücrete ulaşan isim oldu.

Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kariyer rekoru kırdı 7

ZENDAYA İLE EVLENDİĞİNİ AÇIKLADI

Başarılı oyuncu, kariyerindeki yükselişin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde yer aldı.

Aynı projelerde rol aldığı Zendaya ile uzun süredir birliktelik yaşayan Tom Holland, son röportajında evlendiklerini doğruladı. Ünlü oyuncu, "Hayatımın aşkını buldum. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım." sözleriyle evliliğini ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

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