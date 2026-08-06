CANLI YAYIN

Demet Akalın'dan filtresiz tatil pozu: Doğal hali dikkat çekti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Sosyal medyada filtreli paylaşımların öne çıktığı dönemde Demet Akalın, tatilden yaptığı filtresiz paylaşımla gündem oldu. Ünlü şarkıcının doğal hali kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Demet Akalın'dan filtresiz tatil pozu: Doğal hali dikkat çekti 1

Kariyerine manken olarak başlayan Demet Akalın, 2000'li yılların başında müzik dünyasına adım attı. Peş peşe çıkardığı hit şarkılarla kısa sürede Türk pop müziğinin en başarılı isimleri arasına giren sanatçı, uzun yıllardır kariyerini zirvede sürdürüyor.

Demet Akalın'dan filtresiz tatil pozu: Doğal hali dikkat çekti 2

"Afedersin", "Tecrübe", "Evli, Mutlu, Çocuklu", "Çanta", "Bebek", "Koltuk", "Banane", "Bittim" ve "Tatil" gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan Akalın, özellikle ayrılık temalı ve güçlü kadın mesajı taşıyan eserleriyle geniş bir hayran kitlesi edindi.

Demet Akalın'dan filtresiz tatil pozu: Doğal hali dikkat çekti 3

Müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan Demet Akalın, günlük yaşamından yaptığı paylaşımlar ve takipçileriyle kurduğu samimi iletişimle de sık sık gündeme geliyor.

Demet Akalın'dan filtresiz tatil pozu: Doğal hali dikkat çekti 4

TATİLDE DOĞALLIĞINI KONUŞTURDU

Yaz tatilini eşi Okan Kurt ve ailesiyle birlikte Bodrum'da geçiren Demet Akalın, bu kez sahne performansıyla değil, sosyal medya hesabından yaptığı filtresiz paylaşımıyla konuşuldu.

Demet Akalın'dan filtresiz tatil pozu: Doğal hali dikkat çekti 5

"AZ DEDİKODUMU YAPIN"

Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı kareye "Az dedikodumu yapın, evdeyim evde." notunu düştü. Ünlü şarkıcı, paylaşımında herhangi bir filtre ya da dijital düzenleme kullanmadı. Makyajsız haliyle kamera karşısına geçen Akalın'ın doğal görüntüleri kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Demet Akalın'dan filtresiz tatil pozu: Doğal hali dikkat çekti 6

DEMET AKALIN KİMDİR?

Demet Akalın, 23 Nisan 1972'de Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dünyaya geldi. Deniz subayı olan babası Ali Akalın'ı henüz iki yaşındayken geçirdiği trafik kazasında kaybetti. İlk ve orta öğrenimini Gölcük'te tamamlayan Akalın, lise yıllarında önce şarkıcı olmayı, daha sonra ise gazeteci olmayı hedefledi. Ancak üniversite sınavını kazanamayınca annesinin yönlendirmesiyle İstanbul'a giderek mankenlik eğitimi aldı.

Demet Akalın'dan filtresiz tatil pozu: Doğal hali dikkat çekti 7

Profesyonel mankenlik kariyerine Lee Cooper defilesiyle adım atan Akalın, daha sonra Neşe Erberk Ajansı'nda çalıştı. 1990 yılında katıldığı Miss Globe güzellik yarışmasında ikinci oldu. Mankenliğin yanı sıra reklam filmleri, klipler ve sinema projelerinde de yer aldı.

Müzik kariyerinde yayımladığı albümler ve hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Demet Akalın, Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri oldu.

Demet Akalın'dan filtresiz tatil pozu: Doğal hali dikkat çekti 8

ÖZEL HAYATI

Demet Akalın, 2006 yılında iş insanı Oğuz Kayhan ile evlendi. Bu evlilik kısa süre sonra sona erdi. Ardından 2010 yılında Önder Bekensir ile evlenen şarkıcı, bu evliliğini de birkaç ay sonra noktaladı.

2012 yılında Okan Kurt ile dünyaevine giren Akalın'ın, 2014 yılında Hira adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Çift, 2018 yılında boşansa da kızları Hira için zaman zaman bir araya gelmeye devam ediyor.

Önceki Galeri
Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kariyer rekoru kırdı
Tom Holland yeni Spider-Man filmiyle kariyer rekoru kırdı
Önce kirletti, sonra temizledi! Cansel Elçin oğlu Atlas'ı paylaştı
Sonraki Galeri
Önce kirletti, sonra temizledi! Cansel Elçin oğlu Atlas'ı paylaştı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin