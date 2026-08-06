Demet Akalın'dan filtresiz tatil pozu: Doğal hali dikkat çekti
Sosyal medyada filtreli paylaşımların öne çıktığı dönemde Demet Akalın, tatilden yaptığı filtresiz paylaşımla gündem oldu. Ünlü şarkıcının doğal hali kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Kariyerine manken olarak başlayan Demet Akalın, 2000'li yılların başında müzik dünyasına adım attı. Peş peşe çıkardığı hit şarkılarla kısa sürede Türk pop müziğinin en başarılı isimleri arasına giren sanatçı, uzun yıllardır kariyerini zirvede sürdürüyor.
"Afedersin", "Tecrübe", "Evli, Mutlu, Çocuklu", "Çanta", "Bebek", "Koltuk", "Banane", "Bittim" ve "Tatil" gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan Akalın, özellikle ayrılık temalı ve güçlü kadın mesajı taşıyan eserleriyle geniş bir hayran kitlesi edindi.
Müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan Demet Akalın, günlük yaşamından yaptığı paylaşımlar ve takipçileriyle kurduğu samimi iletişimle de sık sık gündeme geliyor.
TATİLDE DOĞALLIĞINI KONUŞTURDU
Yaz tatilini eşi Okan Kurt ve ailesiyle birlikte Bodrum'da geçiren Demet Akalın, bu kez sahne performansıyla değil, sosyal medya hesabından yaptığı filtresiz paylaşımıyla konuşuldu.
"AZ DEDİKODUMU YAPIN"
Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı kareye "Az dedikodumu yapın, evdeyim evde." notunu düştü. Ünlü şarkıcı, paylaşımında herhangi bir filtre ya da dijital düzenleme kullanmadı. Makyajsız haliyle kamera karşısına geçen Akalın'ın doğal görüntüleri kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.