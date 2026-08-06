Demet Akalın'dan filtresiz tatil pozu: Doğal hali dikkat çekti

Demet Akalın, 23 Nisan 1972'de Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dünyaya geldi. Deniz subayı olan babası Ali Akalın'ı henüz iki yaşındayken geçirdiği trafik kazasında kaybetti. İlk ve orta öğrenimini Gölcük'te tamamlayan Akalın, lise yıllarında önce şarkıcı olmayı, daha sonra ise gazeteci olmayı hedefledi. Ancak üniversite sınavını kazanamayınca annesinin yönlendirmesiyle İstanbul'a giderek mankenlik eğitimi aldı.

Müzik kariyerinde yayımladığı albümler ve hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Demet Akalın, Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri oldu.

Profesyonel mankenlik kariyerine Lee Cooper defilesiyle adım atan Akalın, daha sonra Neşe Erberk Ajansı'nda çalıştı. 1990 yılında katıldığı Miss Globe güzellik yarışmasında ikinci oldu. Mankenliğin yanı sıra reklam filmleri, klipler ve sinema projelerinde de yer aldı.

ÖZEL HAYATI

Demet Akalın, 2006 yılında iş insanı Oğuz Kayhan ile evlendi. Bu evlilik kısa süre sonra sona erdi. Ardından 2010 yılında Önder Bekensir ile evlenen şarkıcı, bu evliliğini de birkaç ay sonra noktaladı.

2012 yılında Okan Kurt ile dünyaevine giren Akalın'ın, 2014 yılında Hira adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Çift, 2018 yılında boşansa da kızları Hira için zaman zaman bir araya gelmeye devam ediyor.