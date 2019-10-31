Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin 5 aylık oğulları ameliyata alındı

DERMOİD KİST NEDİR?

Dermoid kist, iyi huylu ve küçük boyutlu olan kist türüdür. Orantıları genellikle 2 cm, 3 cm veya 30 cm'ye kadar uzanabilir. Hastalığın erken teşhisi önemlidir. Bundan dolayı fark edildiği ilk anlarda hekime başvurulması son derece önemlidir. İçerisinde yağ bezesi, saç, kıl, tırnak veya sinir dokuları gibi garip unsurlar bulunabilir. Genellikle içlerinde yoğun şekilde sarı bir sıvı bulunur.