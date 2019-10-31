Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin 5 aylık oğulları ameliyata alındı
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin 5 aylık bebekleri Efehan ameliyata alındı. İlk çocukları olan Efehan'ı hastane koridorunda bekleyen Almeda Abazi ise geçtiğimiz aylarda babasıyla kamera karşısına geçen oğlu için "Oğluma nazar değdi" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Efehan'ın Dermoid kisti nedeniyle ameliyata alındığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 31.10.2019 13:43 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 13:44
Oyuncu Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi 2017 yılında yurt dışında düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girdi. Mayıs ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan çiftin, bebekleri kafasındaki kistten dolayı bugün ameliyata alındı.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
2. Sayfa programının haberine göre; bebeklerinin kafasında Dermoid kist bulunan çift, hastanede oğullarını bekliyor. İlk anneliğini yaşayan Almeda Abazi ise geçtiğimiz aylarda babasıyla kamera karşısına geçen oğlu için "Oğluma nazar değdi" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
Çift, ameliyatta olan çocuklarını hastane koridorunda bekliyor.
OĞLUYLA KAMERA KARŞISINA GEÇMİŞTİ
Tolgahan Sayışman ve çocuk oyuncu Emir Özyakışır'ın üstlendiği Şampiyon dizisi yakın zaman sonra TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Sayışman, dizide oğlu Güneş için ringlere dönmek isteyen Kafkas lakağlı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nı oynuyor. Dizide 'Güneş'in bebekliğini, Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi'nin 3.5 aylık oğlu Efehan canlandırdı. İki gün süren çekimlerde Efehan ilk kez kamera karşısına babasıyla geçti.
DERMOİD KİST NEDİR?
Dermoid kist, iyi huylu ve küçük boyutlu olan kist türüdür. Orantıları genellikle 2 cm, 3 cm veya 30 cm'ye kadar uzanabilir. Hastalığın erken teşhisi önemlidir. Bundan dolayı fark edildiği ilk anlarda hekime başvurulması son derece önemlidir. İçerisinde yağ bezesi, saç, kıl, tırnak veya sinir dokuları gibi garip unsurlar bulunabilir. Genellikle içlerinde yoğun şekilde sarı bir sıvı bulunur.