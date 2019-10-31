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Hercai'nin yıldızı Gülçin Hatıhan Çılgın Bediş dizisinde oynamış!

Başarılı oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünde taht kuran Hercai yeni bölümüyle ekranlara gelecek. atv'nin sevilen dizisi Hercai'de boy gösteren Gülçin Hatıhan son dönemin merak edilen isimlerinden birisi oldu. Hercai dizisinde Handan Şadoğlu olarak izlediğimiz güzel oyuncu Gülçin Hatıhan oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de seyircinin dikkatini çekti. Hercai dizisinin başarılı karakterlerinden olan Reyyan'ın yengesi karakterini canlandıran Gülçin Hatıhan ile ilgili araştırma yapanlar gözlerine inanamadı. Gülçin Hatıhan bir dönemin efsane dizisi Çılgın Bediş'te oynadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 31.10.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 15:22
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Hercai'nin yıldızı Gülçin Hatıhan Çılgın Bediş dizisinde oynamış!

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin meşhur oldukları ilk yıllardan günümüze değişimleri şaşırtıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasına giren Hercai dizisinde Reyyan'ın yengesi Handan karakterine canlandıran Gülçin Hatıhan da değişimi ile şaşırtan ünlülerden.

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Hercai'nin yıldızı Gülçin Hatıhan Çılgın Bediş dizisinde oynamış!

90'lı yılların sevilen dizilerinde güzelliğiyle dikkat çeken sevilen oyuncuyu bakalım hatırlayacak mısınız? İşte ünlülerin eski ve yeni halleri...

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Hercai'nin yıldızı Gülçin Hatıhan Çılgın Bediş dizisinde oynamış!

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Hercai'nin yıldızı Gülçin Hatıhan Çılgın Bediş dizisinde oynamış!

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Hercai'nin yıldızı Gülçin Hatıhan Çılgın Bediş dizisinde oynamış!

Şoray Uzun