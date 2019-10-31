Hercai'nin yıldızı Gülçin Hatıhan Çılgın Bediş dizisinde oynamış!

Başarılı oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünde taht kuran Hercai yeni bölümüyle ekranlara gelecek. atv'nin sevilen dizisi Hercai'de boy gösteren Gülçin Hatıhan son dönemin merak edilen isimlerinden birisi oldu. Hercai dizisinde Handan Şadoğlu olarak izlediğimiz güzel oyuncu Gülçin Hatıhan oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de seyircinin dikkatini çekti. Hercai dizisinin başarılı karakterlerinden olan Reyyan'ın yengesi karakterini canlandıran Gülçin Hatıhan ile ilgili araştırma yapanlar gözlerine inanamadı. Gülçin Hatıhan bir dönemin efsane dizisi Çılgın Bediş'te oynadığı ortaya çıktı.