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Tolga Karel'den Uğur Dündar'ın sözlerine tokat gibi yanıt: “Yoksulluğu, sefaleti sizin haberlerinizden izliyorduk”

Tolga Karel'den Uğur Dündar'ın provokatif tweetine tokat gibi yanıt geldi. "Önünde iki yol var" diyerek seçmene seslenen Dündar'ın sözlerine cevap veren Karel, eski Türkiye'de yaşananları işaret etti. "21 yıl önce dediğiniz gibi bir ülkede mi yaşıyorduk?" diyen oyuncu, "Gençtik, sizin haberlerinizden izliyorduk hastanelerde ölen, rehin kalan bebekleri, yoksulluğu, sefaleti" dedi.

Giriş Tarihi: 13.05.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 14:01
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Tolga Karel’den Uğur Dündar’ın sözlerine tokat gibi yanıt: “Yoksulluğu, sefaleti sizin haberlerinizden izliyorduk”

CHP yanlısı gazeteci Uğur Dündar'ın provokatif tweetine oyuncu Tolga Karel'den tokat gibi yanıt geldi.

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Tolga Karel’den Uğur Dündar’ın sözlerine tokat gibi yanıt: “Yoksulluğu, sefaleti sizin haberlerinizden izliyorduk”

Tolga Karel, sosyal medya hesabından seçmene baskıcı bir dille seslenen Uğur Dündar'a verdiği cevapla dikkat çekti.

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Tolga Karel’den Uğur Dündar’ın sözlerine tokat gibi yanıt: “Yoksulluğu, sefaleti sizin haberlerinizden izliyorduk”

Uğur Dündar'ın "Değerli dostum, önünde iki yol var: Biri çağdaş, laik, özgürlükçü, liyakatı önceleyen, gençlere fırsat eşitliği sağlayacak olan yönetimi işbaşına getirmek, Diğeri ise 21 yıldır ısrarla iktidarda tutmana karşılık ülkeyi geri götürdüğünü gördüğün baskıcıya yine oy vermek!" sözleriyle adeta eleştirdiği baskıcılığı kendisi seçmen üzerinde kurmaya çalıştı.

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Tolga Karel’den Uğur Dündar’ın sözlerine tokat gibi yanıt: “Yoksulluğu, sefaleti sizin haberlerinizden izliyorduk”

Tolga Karel, Uğur Dündar'ın bu provokatif söylemlerine karşılık sordu "21 yıl önce dediğiniz gibi bir ülkede mi yaşıyorduk? Gençtik, sizin haberlerinizden izliyorduk hastanelerde ölen, rehin kalan bebekleri, yoksulluğu, sefaleti..."

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Tolga Karel’den Uğur Dündar’ın sözlerine tokat gibi yanıt: “Yoksulluğu, sefaleti sizin haberlerinizden izliyorduk”

Tolga Karel "Gerçekten ben Uğur Dündar'ın söylediği bir ülke hatırlamıyorum" dedi.