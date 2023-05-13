Tolga Karel'den Uğur Dündar'ın sözlerine tokat gibi yanıt: “Yoksulluğu, sefaleti sizin haberlerinizden izliyorduk”

Tolga Karel'den Uğur Dündar'ın provokatif tweetine tokat gibi yanıt geldi. "Önünde iki yol var" diyerek seçmene seslenen Dündar'ın sözlerine cevap veren Karel, eski Türkiye'de yaşananları işaret etti. "21 yıl önce dediğiniz gibi bir ülkede mi yaşıyorduk?" diyen oyuncu, "Gençtik, sizin haberlerinizden izliyorduk hastanelerde ölen, rehin kalan bebekleri, yoksulluğu, sefaleti" dedi.