13 Mayıs 2023, Cumartesi
Aslı Enver karnı burnunda pozlarını paylaştı! Fotoğraftaki detaya yorum yağdı
Aslı Enver geçtiğimiz kasım ayında sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturmuştu. Kısa sürede bebek müjdesi gelen çift anne baba olmak için gün saymaya başladı. Yeni yaşını eşiyle yurt dışında karşılayan Enver, Roma'da eşine verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Neşe dolu karelerine kısa sürede yüz binlerce beğeni gelirken fotoğraftaki detay dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 13.05.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 16:19
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