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Haberler Galeri Aslı Enver karnı burnunda pozlarını paylaştı! Fotoğraftaki detaya yorum yağdı

Aslı Enver karnı burnunda pozlarını paylaştı! Fotoğraftaki detaya yorum yağdı

Aslı Enver geçtiğimiz kasım ayında sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturmuştu. Kısa sürede bebek müjdesi gelen çift anne baba olmak için gün saymaya başladı. Yeni yaşını eşiyle yurt dışında karşılayan Enver, Roma'da eşine verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Neşe dolu karelerine kısa sürede yüz binlerce beğeni gelirken fotoğraftaki detay dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 13.05.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 16:19
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Aslı Enver karnı burnunda pozlarını paylaştı! Fotoğraftaki detaya yorum yağdı

Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında Berkin Gökbudak ile ikinci evliliğini yapmıştı.

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Aslı Enver karnı burnunda pozlarını paylaştı! Fotoğraftaki detaya yorum yağdı

Kıbrıslı bir Türk baba ve eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Aslı Enver, şimdilerde anne olmak için gün saymaya başladı.

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Aslı Enver karnı burnunda pozlarını paylaştı! Fotoğraftaki detaya yorum yağdı

7 aylık hamile olan güzel oyuncu, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Aslı Enver karnı burnunda pozlarını paylaştı! Fotoğraftaki detaya yorum yağdı

Eşi Berkin Gökbudak'a verdiği pozlarını yayınlayan güzel oyuncunun paylaşımları kısa sürede ses getirdi.

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Aslı Enver karnı burnunda pozlarını paylaştı! Fotoğraftaki detaya yorum yağdı

Sportif tarzıyla dikkat çeken anne adayı, özellikle poz verirken eşinin kendisini çektiği anların cama yansıyan görüntüsü, büyük ilgi gördü.