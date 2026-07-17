Tolga Karel Haluk Levent'e ateş püskürdü

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada sular durulmuyor. Dernek kurucusu Haluk Levent ile 18 şüphelinin tutuklanması magazin dünyasında da büyük yankı uyandırdı. Eski oyuncu Tolga Karel, Haluk Levent'e ağır ifadelerle tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturmada süreç derinleşerek devam ediyor. Ahbap Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle bir dönem eleştirilerin hedefi olan Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 kişi, gözaltına alındı.

HALUK LEVENT TUTUKLANDI "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla gözaltına alınan Haluk Levent ve 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Emniyet ifadesinde dernek faaliyetlerindeki bazı usulsüzlükleri kabul ettiği öğrenilen Levent, hakkındaki 'yolsuzluk' iddialarını ise reddetmişti. LEVENT: İYİ NİYETLERİNİ KULLANARAK KANDIRDIM

"İNŞALLAH AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALIRSIN" Soruşturmanın ardından tepkiler çığ gibi büyürken, en sert çıkışlardan biri Amerika'da yaşayan eski oyuncu Tolga Karel'den geldi. 6 Şubat depremleri döneminde derneğe destek veren isimler arasında yer alan Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Haluk Levent'i hedef aldı.

"İNŞALLAH AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALIRSIN" Karel, sert ifadeler kullanarak şunları söyledi: "Allah belanı versin Haluk Levent. O paralarda fakirin, fukaranın, yetimin hakkı var. İnşallah ağırlaştırılmış müebbet alırsın. Alçak herif!"

"O TEMİZ DUYGULARI ALDI GÖTÜRDÜ" Paylaşımlarını bir video ile destekleyen Tolga Karel, yaşananları sadece maddi bir kayıp olarak değil, toplumsal bir kırılma olarak değerlendirdi.