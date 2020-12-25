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Haberler Galeri The Last Kingdom hayranlarına müjde: Büyük savaş kapıda! The Last Kingdom 5. sezon ne zaman? The Last Kingdom yeni sezon ne zaman?

The Last Kingdom hayranlarına müjde: Büyük savaş kapıda! The Last Kingdom 5. sezon ne zaman? The Last Kingdom yeni sezon ne zaman?

The Last Kingdom 5. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan The Last Kingdom'un yeni sezon tarihi merak ediliyor. Hayranları büyük heyecanla gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. The Saxon hikaye kitabından uyarlanan hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken ve oldukça sevilen The Last Kingdom dizisi hakkında merak edilenler haberimizde. İşte, The Last Kingdom 5. sezon ne zaman? The Last Kingdom yeni sezon ne zaman?

Giriş Tarihi: 25.12.2020 23:27 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 23:33
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The Last Kingdom hayranlarına müjde: Büyük savaş kapıda! The Last Kingdom 5. sezon ne zaman? The Last Kingdom yeni sezon ne zaman?

The Last Kingdom 5. sezon ne zaman? The Last Kingdom yeni sezon ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan 4 sezonun ardından yeni sezon iple çekliyor. Heyecan dolu son sezonun ardından hayranları yeni sezonun yayınlanacağı tarihi merak ediyor. Netflix tarafından gelecek açıklama bekleniyor. İşte, The Last Kingdom 5. sezon ne zaman? The Last Kingdom yeni sezon ne zaman?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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The Last Kingdom hayranlarına müjde: Büyük savaş kapıda! The Last Kingdom 5. sezon ne zaman? The Last Kingdom yeni sezon ne zaman?

NETFLİX'TE THE LAST KİNGDOM 5. SEZON NE ZAMAN?

The Last Kingdom'ın Netflix'te beşinci sezonun çekilip çekilmeyeceği henüz doğrulanmadı. Yayın şirketi daha fazla bölüm oluşturmadan önce dizinin popülerliğini değerlendirmek isteyecektir. Bu sayfayı beşinci sezon hakkında yeni bilgilerle birlikte güncelleyeceğiz.

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The Last Kingdom hayranlarına müjde: Büyük savaş kapıda! The Last Kingdom 5. sezon ne zaman? The Last Kingdom yeni sezon ne zaman?

THE LAST KİNGDOM KONUSU

Bir İngiliz Kralı'nın oğlu olan Uhtred, babasının savaşta ölmesiyle Kont Ragnar'ın kölesi olarak Paganların yaşadığı bölgeye götürülür.

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The Last Kingdom hayranlarına müjde: Büyük savaş kapıda! The Last Kingdom 5. sezon ne zaman? The Last Kingdom yeni sezon ne zaman?

O bölgede çocukluğunu geçiren Uhtred, Kont Ragnar'ın bir saldırı sonucu ölmesiyle yeniden İngilitere'ye döner. Babasının ölmesiyle tahta amcası geçmiştir ve varis olan Uhtred'i öldürmek ister. Kont Ragnar'ı Uhtred'in öldürdüğü hakkında bir iftira ortaya atar.

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The Last Kingdom hayranlarına müjde: Büyük savaş kapıda! The Last Kingdom 5. sezon ne zaman? The Last Kingdom yeni sezon ne zaman?

Uhtred, ne İngilizlerden ne de Paganlardan yardım alamaz. Yardım için dolaşmaya başlar ve Wessex Kralığı'na gider. Burada Alfred ile tanışır. Alfred, İngiltere'yi Pagan istilasından kurtarmak ve tek çatı altında toplamak istemektedir.