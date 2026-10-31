Tayfun Duygulu'ndan eleştirilere olay yanıt! "Kimsenin stres tahtası değilim"

90'lı yıllara damga vuran Tayfun Duygulu, canlı yayındaki performansıyla eleştirilerin hedefi oldu. Detone olduğu yönündeki yorumlara sessiz kalmayan ünlü şarkıcı, "Kimsenin stres tahtası değilim" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

1990'lı yıllara "Hadi Yine İyisin" şarkısıyla damga vuran Tayfun Duygulu, Irmak Arıcı'nın programına konuk oldu. Programda sevilen şarkısını canlı olarak seslendiren Duygulu, performansı sırasında detone oldu. Sosyal medyada gündem olan performansın ardından ünlü şarkıcı, kendisine yöneltilen olumsuz yorumlara tepki gösterdi.

"KİMSENİN STRES TAHTASI DEĞİLİM"

Gelen eleştiriler üzerine sinirlenen Tayfun Duygulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bir gün beni kendi orkestram ile izlemenizi dilerim. Ne tek şarkılık sanatçıyım ne de kimsenin stres tahtasıyım! Yersiz yorum yapanlar geçtiğim yollardan geçip aldığım eğitimi alsın. Sonra beni yargılasın."

Duygulu'nun eşi Isabella Duygulu da eşine destek vererek şu sözleri paylaştı: "Sen görünenden ve bilinenden daha fazlasısın. Ve ne acı ki değerin, tıpkı diğer ünlülerde olduğu gibi, ebediyete göçtüğünde anlaşılacak."



ÖZEL HAYATIYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Tayfun Duygulu, bugüne kadar üç evlilik yaptı. Ünlü şarkıcının evlilikleri ve aile hayatı da merak konusu oldu.



Tayfun Duygulu, 1996 yılında usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar ile evlendi. Çift, 1997 yılında yollarını ayırdı.

Duygulu, 2006 yılında Tuğçe Kepekçi ile ikinci evliliğini yaptı. 2018 yılında sona eren bu evlilikten iki oğlu dünyaya geldi.

