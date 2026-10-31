Altı Üstü İstanbul'un Şeker İbo'su rapçi çıktı! Ünlülerin ikinci meslekleri şaşırttı

Oyunculuklarıyla tanınan ünlü isimler, farklı sektörlerdeki girişimleriyle de dikkat çekiyor. Altı Üstü İstanbul'un Şeker İbo'su Cem Söküt'ün rapçilik geçmişi şaşırtırken, iş dünyasında farklı sektörlerde faaliyet gösteren ünlü isimlerin bilinmeyen girişimleri de dikkat çekti.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul, ilk bölümünden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Konusunun yanı sıra başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken yapım, genç ve deneyimli isimleri bir araya getiriyor.

MEĞER OYUNCULUKTAN ÖNCE... İkonik karakterleriyle adından söz ettiren dizide, Yüsra Geyik'in canlandırdığı Nihal karakterinin nişanlısı Şeker İbo da izleyiciden büyük ilgi görüyor. Şeker İbo karakterine hayat veren Cem Söküt'ün kariyer geçmişi ise duyanları şaşırtıyor.

GEÇEN YIL ŞARKI ÇIKARMIŞ Annesinin hayalini gerçekleştirerek üniversitede Moda Tasarımı eğitimi alan ve ardından oyunculuğa adım atan Söküt'ün uzun yıllardır müzikle ilgilendiği de biliniyor. Rapçi kimliğiyle Cemo adını kullanan oyuncu, geçen yıl "İzliyorum Seni" adlı şarkısını yayınlanmıştı. Cem Söküt'ün müzikle olan bu geçmişi, oyuncunun kariyerine dair dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

OYUNCULARIN BİLİNMEYEN GİRİŞİMLERİ Oyunculuk dünyasında birçok isim, kamera karşısındaki kariyerinin yanı sıra farklı sektörlerde de girişimlerde bulunuyor. Kimi restoran ve otel işletmeciliğine yönelirken kimi kozmetik, moda ve müzik alanlarında çalışmalar yürütüyor. İşte oyunculuk kariyerlerinin yanı sıra farklı işlerle de adlarından söz ettiren ünlü isimler...