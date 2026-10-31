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Altı Üstü İstanbul'un Şeker İbo'su rapçi çıktı! Ünlülerin ikinci meslekleri şaşırttı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Oyunculuklarıyla tanınan ünlü isimler, farklı sektörlerdeki girişimleriyle de dikkat çekiyor. Altı Üstü İstanbul'un Şeker İbo'su Cem Söküt'ün rapçilik geçmişi şaşırtırken, iş dünyasında farklı sektörlerde faaliyet gösteren ünlü isimlerin bilinmeyen girişimleri de dikkat çekti.

Altı Üstü İstanbul'un Şeker İbo'su rapçi çıktı! Ünlülerin ikinci meslekleri şaşırttı 1

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul, ilk bölümünden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Konusunun yanı sıra başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken yapım, genç ve deneyimli isimleri bir araya getiriyor.

Altı Üstü İstanbul'un Şeker İbo'su rapçi çıktı! Ünlülerin ikinci meslekleri şaşırttı 2

MEĞER OYUNCULUKTAN ÖNCE...

İkonik karakterleriyle adından söz ettiren dizide, Yüsra Geyik'in canlandırdığı Nihal karakterinin nişanlısı Şeker İbo da izleyiciden büyük ilgi görüyor. Şeker İbo karakterine hayat veren Cem Söküt'ün kariyer geçmişi ise duyanları şaşırtıyor.

Altı Üstü İstanbul'un Şeker İbo'su rapçi çıktı! Ünlülerin ikinci meslekleri şaşırttı 3

GEÇEN YIL ŞARKI ÇIKARMIŞ

Annesinin hayalini gerçekleştirerek üniversitede Moda Tasarımı eğitimi alan ve ardından oyunculuğa adım atan Söküt'ün uzun yıllardır müzikle ilgilendiği de biliniyor. Rapçi kimliğiyle Cemo adını kullanan oyuncu, geçen yıl "İzliyorum Seni" adlı şarkısını yayınlanmıştı.

Cem Söküt'ün müzikle olan bu geçmişi, oyuncunun kariyerine dair dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

Altı Üstü İstanbul'un Şeker İbo'su rapçi çıktı! Ünlülerin ikinci meslekleri şaşırttı 4

OYUNCULARIN BİLİNMEYEN GİRİŞİMLERİ

Oyunculuk dünyasında birçok isim, kamera karşısındaki kariyerinin yanı sıra farklı sektörlerde de girişimlerde bulunuyor. Kimi restoran ve otel işletmeciliğine yönelirken kimi kozmetik, moda ve müzik alanlarında çalışmalar yürütüyor. İşte oyunculuk kariyerlerinin yanı sıra farklı işlerle de adlarından söz ettiren ünlü isimler...

Altı Üstü İstanbul'un Şeker İbo'su rapçi çıktı! Ünlülerin ikinci meslekleri şaşırttı 5

Halit Ergenç

Oyuncu Halit Ergenç, Londra'da arkadaşlarıyla birlikte bir börekçi dükkânı açarak işletmecilik alanında da adım attı. Ergenç, girişiminin yeni olmadığını ve işletmeyi arkadaşlarıyla ortaklaşa yürüttüğünü açıklamıştı. Ünlü oyuncunun bunun yanı sıra yaklaşık 15 yıldır premium hoparlör tasarımı ve üretimiyle de ilgilendiği biliniyor.

Altı Üstü İstanbul'un Şeker İbo'su rapçi çıktı! Ünlülerin ikinci meslekleri şaşırttı 6

Emre Altuğ

2000'li yılların pop müziğine "Sallana Sallana" şarkısıyla damga vuran Emre Altuğ, rotasını Ege'ye çevirdi. Şarkıcı, 2013 yılında ağabeyi Ahmet Altuğ ile birlikte Çeşme Alaçatı'da Bay Sako adlı butik oteli açtı.

2016 yılında otelin satıldığı yönündeki haberler üzerine açıklama yapan Altuğ, "Orası ailemin geleceği, asla satmam. Profesyonel bir şirketle ortaklık yaptık." ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı. Tesis, aynı yıl La Maison markası altında yeni bir ortaklıkla faaliyetlerine devam etti.

Altı Üstü İstanbul'un Şeker İbo'su rapçi çıktı! Ünlülerin ikinci meslekleri şaşırttı 7

Ozan Güven

Oyuncu Ozan Güven'in kariyerinin yanı sıra ticaretle de ilgilendiği biliniyor. Konservatuvar öğrencisiyken harçlığını çıkarmak için Beşiktaş Çarşısı'ndaki Ramona adlı kadın ayakkabı mağazasında tezgâhtarlık yapmaya başlayan Güven, zamanla mağazanın ortağı oldu.

2015 yılında Nişantaşı'nda ikinci şubeyi açan oyuncu, yıllar önce verdiği bir röportajda müşteriye yakışmayan ayakkabıyı açıkça söylediğini ve bu işi hayatı boyunca sürdürmeyi düşündüğünü anlatmıştı.

Altı Üstü İstanbul'un Şeker İbo'su rapçi çıktı! Ünlülerin ikinci meslekleri şaşırttı 8

Çağatay Ulusoy

Oyuncu Çağatay Ulusoy, Los Angeles'ta arkadaşlarıyla birlikte Rize çayından üretilen şekersiz soğuk çay markası Teakina'yı kurdu. Ulusoy, oyunculuk kariyerinin yanı sıra bu girişimiyle de dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses'in adını taşıyan kebap ve lahmacun restoranları, franchise modeliyle farklı şehirlerde şubeler açarak büyüdü. Sanatçının restoran girişimi, müzik kariyerinin yanı sıra ticari faaliyetleriyle de öne çıkmasını sağladı.

Altı Üstü İstanbul'un Şeker İbo'su rapçi çıktı! Ünlülerin ikinci meslekleri şaşırttı 9

Erkan Petekkaya

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Ali Kaptan karakterine hayat veren Erkan Petekkaya da oyunculuk dışında işletmecilikle ilgilenen isimler arasında yer aldı. Ünlü oyuncu, Beykoz'da butik mağaza görünümünde bir kasap açtı.

Altı Üstü İstanbul'un Şeker İbo'su rapçi çıktı! Ünlülerin ikinci meslekleri şaşırttı 10

Zeynep Özkaya

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Çilek karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya, çocuk yaşta adım attığı oyunculuk kariyerinin yanı sıra eğitim ve iş hayatındaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Özkaya, mühendislik diplomasının ardından girişimciliğe yöneldi. Genç oyuncu, Solestra Studio adını verdiği abiye ve elbise kiralama stüdyosunu kurarak kendi markasının başına geçti.

Altı Üstü İstanbul'un Şeker İbo'su rapçi çıktı! Ünlülerin ikinci meslekleri şaşırttı 11

Sarp Levendoğlu

Emret Komutanım dizisinde Levent karakteriyle tanınan Sarp Levendoğlu, Datça'ya yerleşmesinin ardından farklı bir girişime imza attı. Oyuncu, sokak dilinden ilham alan tasarımlara sahip bir tişört markası kurdu.

Altı Üstü İstanbul'un Şeker İbo'su rapçi çıktı! Ünlülerin ikinci meslekleri şaşırttı 12

Berdan Mardini

Sanatçı Berdan Mardini, memleketi Mardin'in Yaylabaşı köyünde Mardini Kozmetik adı altında bir gül ve lavanta işleme tesisi kurdu. Mardini, müzik kariyerinin yanı sıra kozmetik sektöründeki yatırımıyla da adından söz ettirdi.

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