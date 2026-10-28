"İNSANIN ALLAH'I BULMASININ NE DEMEK OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Gördüğü bir rüyanın ardından hissettiği duyguların kendisine iyi geldiğini anlatan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanın Allah'ı bulmasının ne demek olduğunu öğrendim bu 2 sene içinde. Bana inanılmaz iyi geldi. Bilgi vardır, çok yanlış insanlar konuşur inançla ilgili ve seni aslında uzaklaştırırlar. Ama ben bir rüya gördüm ve sonrasında o sonsuz sevgiyi hissettim. Benim için hayat daha kolay olmaya başladı. Ne kadar çok inanırsam o kadar mutlu oldum."