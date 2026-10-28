Deniz Baysal yaşadığı değişimi anlattı: "İnsanın Allah'ı bulmasının ne demek olduğunu öğrendim"
Taşacak Bu Deniz dizisinin Esme'si Deniz Baysal, konuk olduğu bir programda son iki yılda yaşadığı manevi değişimi anlattı. Gördüğü bir rüyanın hayatına farklı bir yön verdiğini söyleyen oyuncu, İslam tasavvufuna yönelme sürecini ve hissettiklerini samimi sözlerle paylaştı.
Taşacak Bu Deniz dizisinde hayat verdiği Esme karakteriyle adından söz ettiren Deniz Baysal, bu kez özel hayatına ve manevi dünyasına ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi. ABtalks programına konuk olan oyuncu, son iki yılda yaşadığı içsel değişimi anlattı. Baysal, son iki yılda inanç konusunda önemli bir değişim yaşadığını belirtti.
"İNSANIN ALLAH'I BULMASININ NE DEMEK OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"
Gördüğü bir rüyanın ardından hissettiği duyguların kendisine iyi geldiğini anlatan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"İnsanın Allah'ı bulmasının ne demek olduğunu öğrendim bu 2 sene içinde. Bana inanılmaz iyi geldi. Bilgi vardır, çok yanlış insanlar konuşur inançla ilgili ve seni aslında uzaklaştırırlar. Ama ben bir rüya gördüm ve sonrasında o sonsuz sevgiyi hissettim. Benim için hayat daha kolay olmaya başladı. Ne kadar çok inanırsam o kadar mutlu oldum."
GÖRDÜĞÜ RÜYAYI ANLATMAK İSTEMEDİ
Programın sunucusu, Deniz Baysal'a sözünü ettiği rüyanın ayrıntılarını da sordu. Ancak oyuncu, rüyasını paylaşmak istemediğini belirterek yaşadığı deneyimin kendisinde bıraktığı etkiye dikkat çekti.
Baysal, "Anlatmayayım, rüyalar çok anlatılmaz derler. Ölümü gördüm diyebilirim, ne kadar hafif bir şey olduğunu... Hissettiğim şeyi tarif edemem" sözleriyle dikkat çekti.
AYŞE ŞASA PROJESİ HAYATINDA YENİ BİR KAPI AÇTI
Deniz Baysal, manevi dünyasındaki değişimde yer aldığı bir projenin de etkili olduğunu anlattı. TRT tabii'de yayımlanan Ayşe Şasa projesinden söz eden oyuncu, bu süreçte İslam tasavvufuna yöneldiğini ve okumalarının kendisine farklı bir bakış açısı kazandırdığını dile getirdi.
Baysal, yaşadığı değişimi şu sözlerle anlattı:
"Biz TRT tabii'de bir iş çektik, Ayşe Şasa... Aslında ben onunla birlikte benim hayatım değişti. Ben İslâm tasavvufunu okumaya başladım ve bana çok iyi geldi. Başka kapılar açtı."
Deniz Baysal'ın inanç ve içsel dönüşüm üzerine yaptığı bu açıklamalar, sosyal medyada gündem oldu.