Sadri Alışık'ın hastane görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı! Adnan Şenses detayı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Sadri Alışık'ın hastane odasında çekilen arşiv görüntüleri yeniden gündeme geldi. Adnan Şenses'in usta oyuncuyu ziyaret ettiği anlarda dile getirdiği sözler, iki sanatçı arasındaki dostluğu gözler önüne sererken izleyenleri duygulandırdı.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Sadri Alışık'ın hastane odasında çekilen arşiv görüntüleri, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Sinema hesabı cinemasco tarafından paylaşılan kayıtta, usta oyuncuyu ziyarete gelen Adnan Şenses'in sözleri izleyenleri duygulandırdı.

SADRİ ALIŞIK'IN ALTIN PORTAKAL SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ Görüntülerin ilk bölümünde Sadri Alışık'ın yatağında doğrularak gelecek yıl düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali hakkında konuştuğu görülüyor. Usta oyuncu, kayıtta, "Seneye falan herhalde karşılaşırız, çünkü nasıl olsa Antalya'nın ikincisi var. Ona talibim, hani Allah nasip ederse" ifadelerini kullanıyor.

ADNAN ŞENSES'İN ZİYARETİ DUYGULANDIRDI Görüntülerin devamında ise Adnan Şenses'in Sadri Alışık'ı hastane odasında ziyaret ettiği anlar yer alıyor. Takım elbisesiyle yatağının başına gelen Şenses, eski dostunun başını okşayarak ona sesleniyor.

Ünlü sanatçının, "Hey gidi günler be, ya Sadri abi. Gelecek gene o günler inşallah" sözleri, kaydın en duygusal anlarından biri olarak öne çıkıyor. Usta oyuncunun sözleri ve Şenses'in ziyareti, yıllar sonra yeniden ilgi gördü.