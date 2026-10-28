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Sadri Alışık'ın hastane görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı! Adnan Şenses detayı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Sadri Alışık'ın hastane odasında çekilen arşiv görüntüleri yeniden gündeme geldi. Adnan Şenses'in usta oyuncuyu ziyaret ettiği anlarda dile getirdiği sözler, iki sanatçı arasındaki dostluğu gözler önüne sererken izleyenleri duygulandırdı.

Sadri Alışık'ın hastane görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı! Adnan Şenses detayı 1

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Sadri Alışık'ın hastane odasında çekilen arşiv görüntüleri, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Sinema hesabı cinemasco tarafından paylaşılan kayıtta, usta oyuncuyu ziyarete gelen Adnan Şenses'in sözleri izleyenleri duygulandırdı.

Sadri Alışık'ın hastane görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı! Adnan Şenses detayı 2

SADRİ ALIŞIK'IN ALTIN PORTAKAL SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerin ilk bölümünde Sadri Alışık'ın yatağında doğrularak gelecek yıl düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali hakkında konuştuğu görülüyor. Usta oyuncu, kayıtta, "Seneye falan herhalde karşılaşırız, çünkü nasıl olsa Antalya'nın ikincisi var. Ona talibim, hani Allah nasip ederse" ifadelerini kullanıyor.

Sadri Alışık'ın hastane görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı! Adnan Şenses detayı 3

ADNAN ŞENSES'İN ZİYARETİ DUYGULANDIRDI

Görüntülerin devamında ise Adnan Şenses'in Sadri Alışık'ı hastane odasında ziyaret ettiği anlar yer alıyor. Takım elbisesiyle yatağının başına gelen Şenses, eski dostunun başını okşayarak ona sesleniyor.

Sadri Alışık'ın hastane görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı! Adnan Şenses detayı 4

Ünlü sanatçının, "Hey gidi günler be, ya Sadri abi. Gelecek gene o günler inşallah" sözleri, kaydın en duygusal anlarından biri olarak öne çıkıyor. Usta oyuncunun sözleri ve Şenses'in ziyareti, yıllar sonra yeniden ilgi gördü.

Sadri Alışık'ın hastane görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı! Adnan Şenses detayı 5

69 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Sadri Alışık, hayatının son döneminde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliklerinin yanı sıra kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi gören usta oyuncu, 18 Mart 1995'te İstanbul'da 69 yaşında hayatını kaybetti. Alışık, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sadri Alışık'ın hastane görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı! Adnan Şenses detayı 6

TURİST ÖMER VE OFSAYT OSMAN KARAKTERLERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

1925 yılında İstanbul'un Beykoz ilçesinde dünyaya gelen Sadri Alışık, sanat hayatına tiyatroyla başladı. 1940'lı yıllarda adım attığı oyunculuk kariyerini sinemayla sürdüren sanatçı, özellikle 1964'ten itibaren canlandırdığı Turist Ömer karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazandı.

Ofsayt Osman tiplemesiyle de tanınan Alışık, kariyeri boyunca 200'ü aşkın filmde rol aldı. Kendine özgü oyunculuğuyla Türk sinemasında iz bırakan sanatçı, canlandırdığı karakterlerle kuşaklar boyunca hatırlanmaya devam ediyor.

Sadri Alışık'ın hastane görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı! Adnan Şenses detayı 7

VEFATINDAN KISA SÜRE ÖNCE ALTIN PORTAKAL ÖDÜLÜ KAZANDI

Sadri Alışık, hayatının son döneminde sağlık sorunlarıyla mücadele etmesine rağmen sanat çalışmalarını sürdürdü. Usta oyuncu, Yengeç Sepeti filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Sanatçı, bu başarısıyla sinema kariyerinin son döneminde de adından söz ettirdi.

Sadri Alışık'ın hastane görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı! Adnan Şenses detayı 8

İKİ EVLİLİK YAPTI

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Sadri Alışık, hayatı boyunca iki evlilik yaptı. İlk evliliğini tiyatro sanatçısı Neriman Esen ile gerçekleştiren Alışık, daha sonra usta oyuncu Çolpan İlhan ile hayatını birleştirdi.

Sadri Alışık'ın hastane görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı! Adnan Şenses detayı 9

Çiftin 36 yıl süren evlilikleri, Sadri Alışık'ın 1995'teki vefatına kadar devam etti. Bu evlilikten oyuncu Kerem Alışık dünyaya geldi. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan, Türk sanat dünyasının unutulmaz çiftleri arasında yer aldı.

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