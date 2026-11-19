Yatı katı vardı! Misafirhanede yaşamaya başlayan Tarık Papuççuoğlu mirasını dağıttı
Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinin Amil Bey'i Tarık Papuççuoğlu, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çocuklarının kendisini huzurevine bıraktığı iddialarını yalanlayan usta oyuncu, 29 yıllık evliliğini bitirme nedenini, 8 yıl süren aşkını ve mal varlığını çocuklarına bırakma kararının perde arkasını anlattı.
Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Amil Bey karakteriyle hafızalara kazınan, son olarak ATV'nin A.B.İ. dizisinde Tahir Hancıoğlu karakterine hayat veren usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, bu kez özel hayatına ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi.
Konuk olduğu televizyon programında hakkında çıkan "Çocukları huzurevine bıraktı" iddialarına yanıt veren Papuççuoğlu, Bodrum'daki yaşamına ve ailesiyle ilişkisine dair bilinmeyenleri anlattı.
"BUNLARIN GERÇEKLE İLGİSİ YOK"
Bodrum'da bir şirketin misafirhanesinde kaldığını belirten Tarık Papuççuoğlu, bu yaşamın tamamen kendi tercihi olduğunu vurguladı. Çocuklarının kendisini huzurevine bıraktığı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen oyuncu, konuya açıklık getirdi.
Papuççuoğlu, "Bodrum'da sigortalı çalıştığım şirketin misafirhanesinde kalıyorum. Bodrum'daki yaşamım tamamen kendi tercihim. Çocuklarımın yanına yerleşmek istemedim. Hakkımda çocuklarımın beni huzurevine bıraktığı gibi spekülasyonlar yapıldı ama bunların gerçekle ilgisi yok" ifadelerini kullandı.
MİRAS AÇIKLAMASI: "MÜLKLERİ ÇOCUKLARA DAĞITTIM"
Mal varlığını çocuklarına devrettiğini açıklayan usta oyuncu, geçmişte sahip olduğu mülkleri geride bıraktığını ve artık daha sakin bir hayat sürdüğünü dile getirdi.
Papuççuoğlu, "Mülkleri çocuklara dağıttım. Babam da böyle yapmıştı. Çünkü o miras çok kötü bir şey. İşi oraya bırakmamak lazım. Şu anda kendi mülküm yok. Daha önce katım, yatım oldu. Aklınıza gelebilecek her şeyi yaşadım. Şimdi hayatın biraz daha sakin bir dönemindeyim" dedi.
29 YILLIK EVLİLİĞİNİ NEDEN BİTİRDİĞİNİ ANLATTI
Tarık Papuççuoğlu, açıklamalarında 29 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Gülgün Akansu ile yollarını ayırma nedenine de değindi. Genç bir kadına âşık olduğu için evliliğini sonlandırdığını açıklayan oyuncu, bu kararından pişmanlık duymadığını söyledi.