"ÂŞIK OLDUM, PİŞMAN DEĞİLİM" Eski eşiyle şiddetli bir geçimsizlik yaşamadıklarını belirten Papuççuoğlu, başka birine âşık olduğunu ilk olarak eşine anlattığını ifade etti. Usta oyuncu, o dönemi şu sözlerle anlattı: "Eşimle şiddetli geçimsizliğimiz olmadı. Ben âşık oldum. Âşık olmak ihtiyacı hissettim. 29 yıl sonra başkasına âşık olunca bunu da ilk kendisine söyledim. Pişman değilim. Başka bir amaç için bu değişikliği yapmadım, başıma geldi. 50 yaş civarında bütün erkeklerde bu oluyor. Kimi bastırıyor kimi altında eziliyor kimi de tamamen koparıyor. Ama mutlaka bütün erkeklerde oluyor. Benim de başıma geldi. Eşimle kol kola mahkemeye gittik. Eşim bu durumu olgun karşılamış göründü. Bir kadının bunu olgun karşılaması mümkün değil."

8 YIL SÜREN İLİŞKİSİ HAKKINDA KONUŞTU Âşık olduğu kadınla 8 yıl birlikte olduğunu söyleyen Tarık Papuççuoğlu, boşanmasına rağmen eski eşiyle bağlarını hiçbir zaman koparmadıklarını anlattı. Çocuklarıyla da iletişimini sürdürdüğünü belirten oyuncu, birlikte olduğu kadınla evlilik veya çocuk sahibi olmayı düşünmediğini dile getirdi. Papuççuoğlu, "Boşandıktan sonra eşimle hiç kopmadık. Her dakika görüşerek neye ihtiyaçları varsa ilgilendim. Aramızda hiç kopma olmadı. Çocuklarım da tasvip etmedi ama doğal karşıladı. Âşık olduğum kişi de çok düzgün, sevecen ve oldukça gençti. 8 sene birlikte olduk ve bitti. Onunla evlilik ve çocuk düşünmedim" diye konuştu.

"HAYATTAKİ EN YAKIN ARKADAŞIM EŞİMMİŞ" Sekiz yıl süren ilişkisinin ardından eski eşiyle yeniden bir araya gelme sürecini de anlatan usta oyuncu, bu kez evliliğe sıcak bakmadıklarını söyledi. Eski eşinin yeniden evlenmek istemediğini belirten Papuççuoğlu, geçen yıllarda aralarındaki arkadaşlığın değerini daha iyi anladığını ifade etti. Papuççuoğlu, "Eşim o kapattığı kapıyı çok aşındırtmadı. Bana çok doğal geldi. Bunu kime söylesem kabul etmiyor ama bana olabilir gibi geliyor. Bu süreçte çok şeyi fark ettim. Biz eşimle geçen 29 senede çok iyi arkadaş olmuşuz. Arkadaş olmayı beceremeyen çiftler kopuyor. Benim hayattaki en yakın arkadaşım eşimmiş. İkinci kez barışınca eski eşim evlilik istemedi. Eşimle tekrar evlendiğimde eskiye döner miyim diye düşündüm" ifadelerini kullandı.