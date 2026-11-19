DEMET ÖZDEMİR SORUSUNA YANIT

Ünlü oyuncu, dijital platform için çekilen Eşref Tek dizisindeki oyuncu kadrosu değişikliğiyle ilgili soruları ilk kez yanıtladı. Ulusoy, "Bir spin-off yapıyoruz, geçmişe dönük hikâyeyi anlatıyoruz ve cast böyle şekillendi" dedi. Demet Özdemir'le arasında sorun olup olmadığı sorusuna ise "Hiçbir problem yok" yanıtını verdi.