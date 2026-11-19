Çağatay Ulusoy'dan zayıflama itirafı! Kilolarından nasıl kurtulduğunu anlattı
Çağatay Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora ile Etiler'de görüntülendi. Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu, zayıflama sürecini ve yoğun set temposunu anlattı.
2010 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilerek dikkatleri üzerine çeken Çağatay Ulusoy, kısa süre sonra rol aldığı Adını Feriha Koydum dizisiyle Türkiye çapında büyük bir üne kavuştu.
'ADINI FERİHA KOYDUM' DİZİSİYLE ÜNLENDİ
Yer aldığı dizi ve dijital platform projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu, son dönemde hem özel hayatı hem de verdiği kilolarla magazin gündeminde yer alıyor.
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, ünlü oyuncu önceki gün sevgilisi Aslıhan Malbora ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı.
Kuzeninin ziyareti nedeniyle bir araya geldiklerini ve birlikte yemek yediklerini belirten Ulusoy, sabah sette olacağını söyleyerek mekandan ayrılmak için acele etti.
"DİYET YAPTIM"
Verdiği kilolarla dikkat çeken başarılı oyuncuya, nasıl zayıfladığı da soruldu. Merak edilen soruyu yanıtlayan Ulusoy, "Diyet yaptım. Dinlenme dönemine girince genelde dinlenmeye çalışıyorum. Şimdi de iş başladı" ifadelerini kullandı.