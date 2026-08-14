Cansever’in cenazesinde gözyaşları paniğe dönüştü! Veda ederken fenalaştı: “Az kalsın Kader'i de kaybediyorduk”

Cansever'in vefatının ardından düzenlenen cenaze töreninde yakın dostu şarkıcı Kader fenalaştı. Tören boyunca büyük üzüntü yaşayan sanatçının tansiyonunun 200'e kadar yükseldiği, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle durumunun kontrol altına alındığı aktarıldı. Sevda Sevcan ise yaşananları "Az kalsın Kader'i de kaybediyorduk" sözleriyle anlattı.

Arabesk ve fantezi müziğin tanınan isimlerinden Cansever'in cenaze töreninde şarkıcı Kader sağlık sorunu yaşadı. Yakın dostuna veda ederken fenalaşan Kader'in tansiyonunun 200'e kadar yükseldiği, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından değerlerinin dengelendiği belirtildi. Cenazedeki anları aktaran Sevda Sevcan, durumun ciddiyetini "Az kalsın Kader'i de kaybediyorduk" sözleriyle ifade etti.

KADER CENAZE TÖRENİNDE FENALAŞTI Arabesk müziğin tanınan seslerinden Cansever'in vefatı, sanat dünyasında ve sevenleri arasında üzüntüye neden oldu. Cansever'i ablası gibi gören şarkıcı Kader, cenaze sırasında gözyaşlarına hakim olmakta ve ayakta durmakta güçlük çekti. Yaşadığı yoğun üzüntünün ardından fenalaşan şarkıcının durumunu fark eden çevresindekiler hemen yardıma koştu.

Sağlık ekipleri Kader'e olay yerinde müdahale etti. İlk kontrollerde sanatçının tansiyonunun 200'e kadar yükseldiği, müdahalenin ardından tansiyonunun dengelendiği bildirildi.

SEVDA SEVCAN YAŞANANLARI ANLATTI Cenazede Kader'in fenalaşmasına tanıklık eden Cansever'in yakın dostlarından Sevda Sevcan, yaşanan anların ciddiyetini şu sözlerle anlattı: "Az kalsın Kader'i de kaybediyorduk"