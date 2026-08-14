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Cansever’in cenazesinde gözyaşları paniğe dönüştü! Veda ederken fenalaştı: “Az kalsın Kader'i de kaybediyorduk”

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cansever'in vefatının ardından düzenlenen cenaze töreninde yakın dostu şarkıcı Kader fenalaştı. Tören boyunca büyük üzüntü yaşayan sanatçının tansiyonunun 200'e kadar yükseldiği, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle durumunun kontrol altına alındığı aktarıldı. Sevda Sevcan ise yaşananları "Az kalsın Kader'i de kaybediyorduk" sözleriyle anlattı.

Cansever’in cenazesinde gözyaşları paniğe dönüştü! Veda ederken fenalaştı: “Az kalsın Kader'i de kaybediyorduk” 1

Arabesk ve fantezi müziğin tanınan isimlerinden Cansever'in cenaze töreninde şarkıcı Kader sağlık sorunu yaşadı. Yakın dostuna veda ederken fenalaşan Kader'in tansiyonunun 200'e kadar yükseldiği, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından değerlerinin dengelendiği belirtildi. Cenazedeki anları aktaran Sevda Sevcan, durumun ciddiyetini "Az kalsın Kader'i de kaybediyorduk" sözleriyle ifade etti.

Cansever’in cenazesinde gözyaşları paniğe dönüştü! Veda ederken fenalaştı: “Az kalsın Kader'i de kaybediyorduk” 2

KADER CENAZE TÖRENİNDE FENALAŞTI

Arabesk müziğin tanınan seslerinden Cansever'in vefatı, sanat dünyasında ve sevenleri arasında üzüntüye neden oldu.

Cansever'i ablası gibi gören şarkıcı Kader, cenaze sırasında gözyaşlarına hakim olmakta ve ayakta durmakta güçlük çekti. Yaşadığı yoğun üzüntünün ardından fenalaşan şarkıcının durumunu fark eden çevresindekiler hemen yardıma koştu.

Cansever’in cenazesinde gözyaşları paniğe dönüştü! Veda ederken fenalaştı: “Az kalsın Kader'i de kaybediyorduk” 3

Sağlık ekipleri Kader'e olay yerinde müdahale etti. İlk kontrollerde sanatçının tansiyonunun 200'e kadar yükseldiği, müdahalenin ardından tansiyonunun dengelendiği bildirildi.

Cansever’in cenazesinde gözyaşları paniğe dönüştü! Veda ederken fenalaştı: “Az kalsın Kader'i de kaybediyorduk” 4

SEVDA SEVCAN YAŞANANLARI ANLATTI

Cenazede Kader'in fenalaşmasına tanıklık eden Cansever'in yakın dostlarından Sevda Sevcan, yaşanan anların ciddiyetini şu sözlerle anlattı:

"Az kalsın Kader'i de kaybediyorduk"

Cansever’in cenazesinde gözyaşları paniğe dönüştü! Veda ederken fenalaştı: “Az kalsın Kader'i de kaybediyorduk” 5

İkilinin geçmişte televizyon programlarında birlikte düet yapması ve yıllara dayanan yakın dostluğu, Cansever'e vedayı törendekiler için daha da duygusal hale getirdi.

Cansever’in cenazesinde gözyaşları paniğe dönüştü! Veda ederken fenalaştı: “Az kalsın Kader'i de kaybediyorduk” 6

KADER'DEN CANSEVER'E DUYGUSAL VEDA

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kader, Cansever'e vedasını duygusal sözlerle dile getirdi. Şarkıcı, yakın dostuna yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Cansever’in cenazesinde gözyaşları paniğe dönüştü! Veda ederken fenalaştı: “Az kalsın Kader'i de kaybediyorduk” 7

"Canım son görevimi yerine getirdim. Sana son kez sarıldım, çok zordu benim için, öptüm soğuk tabutunu. Helallik aldım, helallik verdim. Kanadım kırıldı eksildim. Mekanın cennet olsun ablam. Yattığın yer incitmesin seni"

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