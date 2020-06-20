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Haberler Galeri Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül ve Asya Engin’in 3 yıllık evliliği bitti

Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül ve Asya Engin’in 3 yıllık evliliği bitti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül şarkıcı Asya Engin ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Engin, 2 yıl önce evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Bir çocukları bulunan ve velayet konusunda sıkıntı yaşayan ikili 2 yılın sonunda boşandı.

Giriş Tarihi: 20.06.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 12:06
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Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül ve Asya Engin’in 3 yıllık evliliği bitti

2017 yılında nikah masasına oturan Barış Üregül ve Asya Engin, kısa süre sonra kızları Gece'yi kucağına almıştı. Ancak ikilinin evlilikleri uzun sürmedi.

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Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül ve Asya Engin’in 3 yıllık evliliği bitti

Asya Engin, 2 yıl önce avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı iddiasıyla çekişmeli boşanma davası açtı.

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Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül ve Asya Engin’in 3 yıllık evliliği bitti

Çocuğunun velayetini isteyen Engin, 500 bin lira tazminat ve çocuğu için aylık 15 bin lira iştirak nafakası istedi.

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Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül ve Asya Engin’in 3 yıllık evliliği bitti

Karşı dava açan Üregül de çocuğunun velayetini talep etti. Tarafların boşanmalarına karar veren mahkeme, çocuğun velayetinin annesi Asya Engin'e verilmesine, ayrıca Barış Üregül'ün Engin'e 250 bin lira tazminat, anne ve çocuğuna aylık 10 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

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Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül ve Asya Engin’in 3 yıllık evliliği bitti

"500 LİRA NAFAKA VERİYOR"

Asya Engin geçen yıl mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada şöyle demişti: "Baba çocuğa aylık 500 lira nafaka veriyor. Bu para bez paramızı bile karşılamıyor. Kimse boşanmak için evlenmez. Ben de bu yüzden evlenmedim. Gizlilik kararıyla açtığım davada mağdur tarafım ve hakkımı istiyorum. Tek derdim çocuğuma iyi bir anne olmak, iyi bir gelecek hazırlamak ve onunla ilgilenmek."