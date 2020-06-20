ANA SAYFA
Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül ve Asya Engin’in 3 yıllık evliliği bitti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül şarkıcı Asya Engin ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Engin, 2 yıl önce evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Bir çocukları bulunan ve velayet konusunda sıkıntı yaşayan ikili 2 yılın sonunda boşandı.
Giriş Tarihi: 20.06.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 12:06
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6