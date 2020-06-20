Atiye 2. sezon yayın tarihi belli oldu! Netflix Atiye 2. yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Atiye 2. sezon için geri sayım başladı. Netflix'in ilk Türk dizisi olan Atiye'nin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun gibi ünlü isimlerin yer aldığı Atiye'nin yeni sezon tarihi belli oldu. Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini çıkaran Atiye'yi nasıl bir maceranın beklediği merak ediliyor. Peki, Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 20.06.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 13:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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