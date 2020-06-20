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Haberler Galeri Atiye 2. sezon yayın tarihi belli oldu! Netflix Atiye 2. yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Atiye 2. sezon yayın tarihi belli oldu! Netflix Atiye 2. yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Atiye 2. sezon için geri sayım başladı. Netflix'in ilk Türk dizisi olan Atiye'nin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun gibi ünlü isimlerin yer aldığı Atiye'nin yeni sezon tarihi belli oldu. Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini çıkaran Atiye'yi nasıl bir maceranın beklediği merak ediliyor. Peki, Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 20.06.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 13:06
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Atiye 2. sezon yayın tarihi belli oldu! Netflix Atiye 2. yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda seyirciyle buluşan Atiye'nin ikinci sezon tarihi belli oldu. Netflix'in ilk Türk dizisi olan Atiye sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemişti. Atiye'nin Göbeklitepe'deki hikayesini konu edinen dizisin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Peki, Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Atiye 2. sezon yayın tarihi belli oldu! Netflix Atiye 2. yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak?

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Atiye dizisinin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Gelen bilgilere göre, Atiye dizisinin 2. sezonunun Eylül ayında çıkacak.

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Atiye 2. sezon yayın tarihi belli oldu! Netflix Atiye 2. yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak?

ATİYE OYUNCU KADROSU

-Beren Saat
-Metin Akdülger
-Başak Köklükaya
-Melisa Şenolsun
-Mehmet Günsür
-Hazal Türesan
-Tim Seyfi
-Cezmi Baskın
-Civan Canova
-Meral Çetinkaya

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Atiye 2. sezon yayın tarihi belli oldu! Netflix Atiye 2. yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Atiye 1. bölüm özeti

Soyut resimler yapan Atiye'nin yolu, Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişir.

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Atiye 2. sezon yayın tarihi belli oldu! Netflix Atiye 2. yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Atiye 2. bölüm özeti

Aklından çıkaramadığı bir vizyon, düğün hazırlıkları yapan Atiye'yi rahatsız eder. Erhan, Atiye'nin karşısına çıkıp duran kadın hakkında bir ipucu bulur.