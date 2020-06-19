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Haberler Galeri Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1990'lı yıllarda bir grup gencin hikayesinin konu edinen Aşk 101 dizisinin yeni sezonu ile ekip yeniden bir araya gelecek mi? 20 yıl sonra yeniden bir arada olmayı umut eden ekip tekrardan kavuşacak mı? Aşk 101'in ilk sezonunun final sahnesinde Işık ile Eda evde beklerken kapı çalmış ve bölüm sona ermişti. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.06.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 17:03
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Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. İlk sezonu 2020 Nisan ayında seyirciyle buluşan dizinin ikinci sezonunda ekibin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Işık uzun süre aradan sonra Sinan'ın karantinaya alınan evine gittiği, Işık'tan sonra Eda'nın geldiği görülmüştü. Bölüm sonunda kapının çalmasıyla kimin geleceği araştırılmaya başlandı. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

AŞK 101 DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kubilay Aka - Kerem
Kaan Urgancıoğlu - Kemal
Alina Boz - Eda
Pınar Deniz - Burcu
Mert Yazıcıoğlu - Sinan
Selahattin Paşalı - Osman
İpek Filiz Yazıcı - Işık
Bade İşçil -
Müfit Kayacan - Necdet

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Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunun hangi tarihte çıkacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.

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Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.