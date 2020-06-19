Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1990'lı yıllarda bir grup gencin hikayesinin konu edinen Aşk 101 dizisinin yeni sezonu ile ekip yeniden bir araya gelecek mi? 20 yıl sonra yeniden bir arada olmayı umut eden ekip tekrardan kavuşacak mı? Aşk 101'in ilk sezonunun final sahnesinde Işık ile Eda evde beklerken kapı çalmış ve bölüm sona ermişti. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.06.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 17:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL