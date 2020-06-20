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İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili yeni açıklama geldi! Neden ifade verdiği ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özel sırlarını aile dışına sızdıran kişiyi bulmak için harekete geçtiğini söylemişti. Tatlıses'in yaptığı suç duyurusunun ardından oğlu Ahmet Tatlı'nın karakolda ifade vermesi sonrası sırları ifşa eden kişinin oğlu olduğu iddialarını gündeme getirmişti. Çıkan haberler sonrası İbrahim Tatlıses'ten oğluyla ilgili yeni açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 20.06.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 10:22
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İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili yeni açıklama
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İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili yeni açıklama
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İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili yeni açıklama
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İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili yeni açıklama
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İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili yeni açıklama