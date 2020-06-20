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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili yeni açıklama geldi! Neden ifade verdiği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili yeni açıklama geldi! Neden ifade verdiği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özel sırlarını aile dışına sızdıran kişiyi bulmak için harekete geçtiğini söylemişti. Tatlıses'in yaptığı suç duyurusunun ardından oğlu Ahmet Tatlı'nın karakolda ifade vermesi sonrası sırları ifşa eden kişinin oğlu olduğu iddialarını gündeme getirmişti. Çıkan haberler sonrası İbrahim Tatlıses'ten oğluyla ilgili yeni açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 20.06.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 10:22
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İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili yeni açıklama
İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili yeni açıklama

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in, aile sırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle peşine düştüğü kişinin oğlu Ahmet Tatlı olduğu iddia edildi.

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İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili yeni açıklama
İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili yeni açıklama

İbrahim Tatlı'nın şikayeti üzerine karakolda ifade verdiği öğrenilen Ahmet Tatlıses, görüntülenmemek için binanın arka kapısından çıktı.

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İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili yeni açıklama
İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili yeni açıklama

"AHMET HİÇBİR ZAMAN KÖSTEBEK OLMAMIŞTIR"

Gündeme bomba gibi düşen olayla ilgili gözlerin çevrildiği İbrahim Tatlıses'ten bir açıklama daha geldi.

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İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili yeni açıklama
İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili yeni açıklama

Oğlu Ahmet Tatlı'nın köstebek olmadığını ifade eden usta sanatçı "Dün Twitter'dan paylaştığım bir yazımın bugün çok yanlış anlaşılmalara sebep olduğunu üzülerek gördüm. Benim bahsettiğim konu çok başkayken, olayın oğlum Ahmet Tatlıses'e bağlanmasına çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Olaylar zamanlama açısından tamamen bir tesadüften ibarettir. Oğlum Ahmet hiçbir zaman köstebek olmamıştır olamazda! Ahmed'im benim ilk göz ağrım ve kıymetlimdir. Oğlum da ben de her zaman birbirimizin yanında 'Dağ' gibi durmuşuzdur ölene kadar durmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili yeni açıklama
İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili yeni açıklama

NEDEN İFADE VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ahmet Tatlı karakolda ifade vermesinin ardından Bodrum'da bulunan Tatlıses Çiğköfte'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tatlı, neden ifade verdiğini açıkladı.