İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili yeni açıklama geldi! Neden ifade verdiği ortaya çıktı

Oğlu Ahmet Tatlı'nın köstebek olmadığını ifade eden usta sanatçı "Dün Twitter'dan paylaştığım bir yazımın bugün çok yanlış anlaşılmalara sebep olduğunu üzülerek gördüm. Benim bahsettiğim konu çok başkayken, olayın oğlum Ahmet Tatlıses'e bağlanmasına çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Olaylar zamanlama açısından tamamen bir tesadüften ibarettir. Oğlum Ahmet hiçbir zaman köstebek olmamıştır olamazda! Ahmed'im benim ilk göz ağrım ve kıymetlimdir. Oğlum da ben de her zaman birbirimizin yanında 'Dağ' gibi durmuşuzdur ölene kadar durmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.