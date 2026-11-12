Kızıyla gurur duyduğunu her fırsatta dile getiren Tamer Karadağlı, o dönemde yaptığı açıklamada, öğrencilerini sahnede izlemenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu, ancak kızını sahnede görmenin çok daha farklı bir gurur yaşattığını ifade etmişti.

Zeyno Karadağlı'nın daha önce katıldığı bir piyano yarışmasında derece elde ettiği de basına yansıyan bilgiler arasında yer alıyor.