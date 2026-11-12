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Tamer Karadağlı'nın kızını görenler şaşkın! Zeyno Karadağlı'nın son hali gündem oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görevini sürdüren Tamer Karadağlı ile oyuncu Arzu Balkan'ın kızları Zeyno Karadağlı, son fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündemine geldi. Yıllar önce babasının kucağında objektiflere yansıyan Zeyno'nun yıllar içindeki değişimi ve anne babasına olan benzerliği dikkat çekti.

Tamer Karadağlı'nın kızını görenler şaşkın! Zeyno Karadağlı'nın son hali gündem oldu 1

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Taş Fırın Haluk" karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı ile oyuncu ve seslendirme sanatçısı Arzu Balkan'ın kızları Zeyno Karadağlı, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. 2000'li yılların başında evlenen çift, kızları henüz bir yaşındayken, 2007 yılında yollarını ayırmıştı.

Tamer Karadağlı'nın kızını görenler şaşkın! Zeyno Karadağlı'nın son hali gündem oldu 2

Oyunculuk kariyerinin ardından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görevini sürdüren Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Boşanmalarına rağmen kızları için iletişimlerini koparmayan Karadağlı ve Balkan, birbirlerine yakın evlerde yaşayarak Zeyno'yu birlikte büyüttü.

Tamer Karadağlı'nın kızını görenler şaşkın! Zeyno Karadağlı'nın son hali gündem oldu 3

ANNEYE Mİ BABAYA MI BENZİYOR?

Gözlerden uzak bir çocukluk geçiren Zeyno Karadağlı, uzun süre kamuoyunun karşısına daha çok ailesiyle birlikte çekilen fotoğraflarıyla çıktı. Genç kızın son görüntülerini gören sosyal medya kullanıcıları, yaşadığı değişim karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi.

Tamer Karadağlı'nın kızını görenler şaşkın! Zeyno Karadağlı'nın son hali gündem oldu 4

Paylaşımlara yorum yapan bazı kullanıcılar, Zeyno'nun gözleri ve yüz hatlarıyla babası Tamer Karadağlı'ya benzediğini belirtirken, bazıları da annesi Arzu Balkan'ın adeta kopyası olduğunu ifade etti.

Tamer Karadağlı'nın kızını görenler şaşkın! Zeyno Karadağlı'nın son hali gündem oldu 5

GÜZELLİĞİ KADAR YETENEĞİYLE DE DİKKAT ÇEKİYOR

Eğitim hayatıyla da merak uyandıran Zeyno Karadağlı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminde ise piyano alanına yöneldi.

Tamer Karadağlı'nın kızını görenler şaşkın! Zeyno Karadağlı'nın son hali gündem oldu 6

Geçtiğimiz yıl Hacettepe Üniversitesi'nde orkestra eşliğinde verdiği piyano resitaliyle adından söz ettiren Zeyno'yu, annesi Arzu Balkan da bu özel gecede yalnız bırakmadı.

Tamer Karadağlı'nın kızını görenler şaşkın! Zeyno Karadağlı'nın son hali gündem oldu 7

Kızıyla gurur duyduğunu her fırsatta dile getiren Tamer Karadağlı, o dönemde yaptığı açıklamada, öğrencilerini sahnede izlemenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu, ancak kızını sahnede görmenin çok daha farklı bir gurur yaşattığını ifade etmişti.

Zeyno Karadağlı'nın daha önce katıldığı bir piyano yarışmasında derece elde ettiği de basına yansıyan bilgiler arasında yer alıyor.

Tamer Karadağlı'nın kızını görenler şaşkın! Zeyno Karadağlı'nın son hali gündem oldu 8
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