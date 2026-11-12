Tamer Karadağlı'nın kızını görenler şaşkın! Zeyno Karadağlı'nın son hali gündem oldu
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görevini sürdüren Tamer Karadağlı ile oyuncu Arzu Balkan'ın kızları Zeyno Karadağlı, son fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündemine geldi. Yıllar önce babasının kucağında objektiflere yansıyan Zeyno'nun yıllar içindeki değişimi ve anne babasına olan benzerliği dikkat çekti.
Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Taş Fırın Haluk" karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı ile oyuncu ve seslendirme sanatçısı Arzu Balkan'ın kızları Zeyno Karadağlı, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. 2000'li yılların başında evlenen çift, kızları henüz bir yaşındayken, 2007 yılında yollarını ayırmıştı.
Oyunculuk kariyerinin ardından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görevini sürdüren Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Boşanmalarına rağmen kızları için iletişimlerini koparmayan Karadağlı ve Balkan, birbirlerine yakın evlerde yaşayarak Zeyno'yu birlikte büyüttü.
ANNEYE Mİ BABAYA MI BENZİYOR?
Gözlerden uzak bir çocukluk geçiren Zeyno Karadağlı, uzun süre kamuoyunun karşısına daha çok ailesiyle birlikte çekilen fotoğraflarıyla çıktı. Genç kızın son görüntülerini gören sosyal medya kullanıcıları, yaşadığı değişim karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi.
Paylaşımlara yorum yapan bazı kullanıcılar, Zeyno'nun gözleri ve yüz hatlarıyla babası Tamer Karadağlı'ya benzediğini belirtirken, bazıları da annesi Arzu Balkan'ın adeta kopyası olduğunu ifade etti.
GÜZELLİĞİ KADAR YETENEĞİYLE DE DİKKAT ÇEKİYOR
Eğitim hayatıyla da merak uyandıran Zeyno Karadağlı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminde ise piyano alanına yöneldi.