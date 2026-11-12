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Berdan Mardini boşanma nedenini açıkladı! Adliyeden el ele ayrılık iddiasına yanıt

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Berdan Mardini, Dilara Talay ile evliliğini tek celsede sonlandırdı. Boşanmanın ardından sessizliğini bozan ünlü şarkıcı, ayrılık nedenini açıklarken adliyeden el ele ayrıldıkları iddialarına da tepki gösterdi.

Berdan Mardini boşanma nedenini açıkladı! Adliyeden el ele ayrılık iddiasına yanıt 1

Şarkıcı Berdan Mardini, İngilizce öğretmeni Dilara Talay ile yaptığı evliliği tek celsede sonlandırdı. Hürriyet'in haberine göre, sessiz sedasız gerçekleşen boşanmasının ardından Berdan Mardini, ilk kez konuşarak ayrılık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Berdan Mardini boşanma nedenini açıkladı! Adliyeden el ele ayrılık iddiasına yanıt 2

"DUR, YENİ BOŞANDIK"

Yakın zamanda Japonya'ya seyahat edeceğini açıklayan Berdan Mardini'ye yeniden evlenmeyi düşünüp düşünmediği soruldu. Evlilik konusunda aceleci davranmadığını esprili bir dille ifade eden şarkıcı, şu yanıtı verdi:

"Dur, yeni boşandık. Gelenler gidenler bizim seçimimizden ziyade Rabbimin bir kaderi... 'Coğrafya kaderdir' diyorlar ya, biz kaderimize aşığız."

Berdan Mardini boşanma nedenini açıkladı! Adliyeden el ele ayrılık iddiasına yanıt 3

"DİLARA İYİ BİR İNSAN, ANLAŞAMADIK"

Eski eşi Dilara Talay hakkında da konuşan Mardini, ayrılık nedenine ilişkin, "Dilara iyi bir insan, anlaşamadık" ifadelerini kullandı.

Boşanmanın ardından çiftin adliyeden el ele ayrıldığı yönündeki haberlere de açıklık getiren şarkıcı, söz konusu görüntülerin yanlış yorumlandığını belirtti.

Berdan Mardini boşanma nedenini açıkladı! Adliyeden el ele ayrılık iddiasına yanıt 4

"O KADAR MEDENİ DEĞİLİM"

Mardini, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Dilara iyi bir insan, anlaşamadık. Sosyal medyada, 'Adliyeden el ele tutuşup ayrıldılar' yazmışlar. Orası adliye koridoru değil, bir galaydı ve eski görüntüydü. O kadar medeni değilim, adliyeden el ele çıkmam.

Kimseyle düşman değilim ama adliyeye el ele girip öyle çıkmam. Güzel şekilde başladı ve sorunsuz şekilde bitti. Güzel başlayan şeylerin sorunsuz bitmesi insanlık olarak güzel bir şey..."

Berdan Mardini boşanma nedenini açıkladı! Adliyeden el ele ayrılık iddiasına yanıt 5

İLK EŞİYLE 11 YIL EVLİ KALMIŞTI

Berdan Mardini, ilk evliliğini Fransa'da tanıştığı Fatoş Yeliler ile yaptı. 2010 yılında nikâh masasına oturan çift, 11 yıl süren evliliklerini 2021 yılında olaylı bir şekilde sonlandırdı. Bu evlilikten Miran ve Ezmira adını verdikleri iki çocukları dünyaya geldi.

Berdan Mardini boşanma nedenini açıkladı! Adliyeden el ele ayrılık iddiasına yanıt 6

MARDİN'E 10 MİLYON DOLARLIK FABRİKA KURDU

Berdan Mardini, müzik kariyerinin yanı sıra iş hayatındaki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Memleketi Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yaylabaşı Mahallesi'nde fabrika kuran şarkıcı, evini ve arabalarını satarak yaklaşık 10 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Berdan Mardini boşanma nedenini açıkladı! Adliyeden el ele ayrılık iddiasına yanıt 7

Gül yetiştiriciliği, kozmetik ve gıda üretimi alanlarında faaliyet gösteren Mardini, kendi markasıyla ürünlerini satışa sunarken market zincirleriyle de anlaşma sağladı.

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