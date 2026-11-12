Berdan Mardini boşanma nedenini açıkladı! Adliyeden el ele ayrılık iddiasına yanıt
Berdan Mardini, Dilara Talay ile evliliğini tek celsede sonlandırdı. Boşanmanın ardından sessizliğini bozan ünlü şarkıcı, ayrılık nedenini açıklarken adliyeden el ele ayrıldıkları iddialarına da tepki gösterdi.
Şarkıcı Berdan Mardini, İngilizce öğretmeni Dilara Talay ile yaptığı evliliği tek celsede sonlandırdı. Hürriyet'in haberine göre, sessiz sedasız gerçekleşen boşanmasının ardından Berdan Mardini, ilk kez konuşarak ayrılık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"DUR, YENİ BOŞANDIK"
Yakın zamanda Japonya'ya seyahat edeceğini açıklayan Berdan Mardini'ye yeniden evlenmeyi düşünüp düşünmediği soruldu. Evlilik konusunda aceleci davranmadığını esprili bir dille ifade eden şarkıcı, şu yanıtı verdi:
"Dur, yeni boşandık. Gelenler gidenler bizim seçimimizden ziyade Rabbimin bir kaderi... 'Coğrafya kaderdir' diyorlar ya, biz kaderimize aşığız."
"DİLARA İYİ BİR İNSAN, ANLAŞAMADIK"
Eski eşi Dilara Talay hakkında da konuşan Mardini, ayrılık nedenine ilişkin, "Dilara iyi bir insan, anlaşamadık" ifadelerini kullandı.
Boşanmanın ardından çiftin adliyeden el ele ayrıldığı yönündeki haberlere de açıklık getiren şarkıcı, söz konusu görüntülerin yanlış yorumlandığını belirtti.
"O KADAR MEDENİ DEĞİLİM"
Mardini, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Dilara iyi bir insan, anlaşamadık. Sosyal medyada, 'Adliyeden el ele tutuşup ayrıldılar' yazmışlar. Orası adliye koridoru değil, bir galaydı ve eski görüntüydü. O kadar medeni değilim, adliyeden el ele çıkmam.
Kimseyle düşman değilim ama adliyeye el ele girip öyle çıkmam. Güzel şekilde başladı ve sorunsuz şekilde bitti. Güzel başlayan şeylerin sorunsuz bitmesi insanlık olarak güzel bir şey..."
İLK EŞİYLE 11 YIL EVLİ KALMIŞTI
Berdan Mardini, ilk evliliğini Fransa'da tanıştığı Fatoş Yeliler ile yaptı. 2010 yılında nikâh masasına oturan çift, 11 yıl süren evliliklerini 2021 yılında olaylı bir şekilde sonlandırdı. Bu evlilikten Miran ve Ezmira adını verdikleri iki çocukları dünyaya geldi.