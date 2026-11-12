Şarkıcı Berdan Mardini, İngilizce öğretmeni Dilara Talay ile yaptığı evliliği tek celsede sonlandırdı. Hürriyet'in haberine göre, sessiz sedasız gerçekleşen boşanmasının ardından Berdan Mardini, ilk kez konuşarak ayrılık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Dur, yeni boşandık. Gelenler gidenler bizim seçimimizden ziyade Rabbimin bir kaderi... 'Coğrafya kaderdir' diyorlar ya, biz kaderimize aşığız."

Yakın zamanda Japonya'ya seyahat edeceğini açıklayan Berdan Mardini'ye yeniden evlenmeyi düşünüp düşünmediği soruldu. Evlilik konusunda aceleci davranmadığını esprili bir dille ifade eden şarkıcı, şu yanıtı verdi:

Eski eşi Dilara Talay hakkında da konuşan Mardini, ayrılık nedenine ilişkin, "Dilara iyi bir insan, anlaşamadık" ifadelerini kullandı.

"O KADAR MEDENİ DEĞİLİM"

Mardini, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Dilara iyi bir insan, anlaşamadık. Sosyal medyada, 'Adliyeden el ele tutuşup ayrıldılar' yazmışlar. Orası adliye koridoru değil, bir galaydı ve eski görüntüydü. O kadar medeni değilim, adliyeden el ele çıkmam.

Kimseyle düşman değilim ama adliyeye el ele girip öyle çıkmam. Güzel şekilde başladı ve sorunsuz şekilde bitti. Güzel başlayan şeylerin sorunsuz bitmesi insanlık olarak güzel bir şey..."