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Haberler Galeri Tam 6 kardeşler! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in doktor abisine bakın...

Tam 6 kardeşler! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in doktor abisine bakın...

Yalı Çapkını dizisinde canladırdığı Ferit karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Mert Ramazan Demir, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile uzun süredir gelgitli bir aşk yaşıyor. Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmek bilmeyen yakışıklı oyuncu, ailesi merak konusu oldu. 6 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Demir, doktor olan abisi Melik Demir'le dikkat çekti. İki kardeşin benzerliğine çok şaşıracaksınız.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:43
Tam 6 kardeşler! Mert Ramazan Demir’in doktor abisine bakın...

Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Ferit karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir, kaşları, yakışıklılığı ve genel aurasıyla ve özel hayatıyla magazin dünyasında sıkça yer buluyor.

Tam 6 kardeşler! Mert Ramazan Demir’in doktor abisine bakın...

Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile ilişkisini noktalayan Demir'in ailesi de çok merak ediliyor.

Tam 6 kardeşler! Mert Ramazan Demir’in doktor abisine bakın...

Kalabalık bir ailesinin çocuğu olan Demir, doktor abisi Melik Demir'le dikkatleri üzerine çekti.

Tam 6 kardeşler! Mert Ramazan Demir’in doktor abisine bakın...

Aslen Vanlı olan oyuncu, 6 çocuklu bir ailenin en küçüğü. 4 tane ağabeyi bir de ablası var.

Tam 6 kardeşler! Mert Ramazan Demir’in doktor abisine bakın...

Mert Razaman Demir'i abisiyle yan yana gören bazı sosyal medya kullanıcıları "Dublörünü oynasın", "İkiz gibiler", "Abisi de çok yakışıklıymış" gibi yorumlarda bulunuyor.