03 Eylül 2024, Salı
Tam 6 kardeşler! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in doktor abisine bakın...
Yalı Çapkını dizisinde canladırdığı Ferit karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Mert Ramazan Demir, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile uzun süredir gelgitli bir aşk yaşıyor. Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmek bilmeyen yakışıklı oyuncu, ailesi merak konusu oldu. 6 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Demir, doktor olan abisi Melik Demir'le dikkat çekti. İki kardeşin benzerliğine çok şaşıracaksınız.
Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:43