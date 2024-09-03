03 Eylül 2024, Salı
Eşi Müge Anlı'ya katıldı! Depremde ölen Meral'in hikayesi yürekleri dağladı
ATV'nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonuna başladı. Programın ilk bölümünde, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük depremde vefat eden eşi Büşra Meral Laleci'nin cenazesini bulmaya çalışan Ozan Laleci'nin yaşadığı dram ekranlara yansıdı. Laleci, depremzede eşinin cenazesini ararken eşi Meral Laleci'nin evlatlık olduğunu öğrendi. Peki Ozan Lalesi eşinin gerçek ailesini bulabilecek mi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.09.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 11:10