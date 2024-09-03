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Eşi Müge Anlı'ya katıldı! Depremde ölen Meral'in hikayesi yürekleri dağladı

ATV'nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonuna başladı. Programın ilk bölümünde, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük depremde vefat eden eşi Büşra Meral Laleci'nin cenazesini bulmaya çalışan Ozan Laleci'nin yaşadığı dram ekranlara yansıdı. Laleci, depremzede eşinin cenazesini ararken eşi Meral Laleci'nin evlatlık olduğunu öğrendi. Peki Ozan Lalesi eşinin gerçek ailesini bulabilecek mi? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.09.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 11:10
Eşi Müge Anlı’ya katıldı! Depremde ölen Meral’in acı hikayesi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 2 Eylül Pazartesi yayınlanan bölümünde, izleyicileri derinden etkileyen bir olay yaşandı.

Eşi Müge Anlı’ya katıldı! Depremde ölen Meral’in acı hikayesi

Ozan Laleci, 6 Şubat depreminde enkazdan ölü olarak çıkarılan eşi Büşra Meral Laleci'nin cenazesini tespit edebilmek için karısının biyolojik ailesini aramak için Müge Anlı'nın programına katıldı.

Eşi Müge Anlı’ya katıldı! Depremde ölen Meral’in acı hikayesi

Büşra Meral Laleci, 6 Şubat'ta Hatay Antakya'da eşi Ozan Laleci'nin kollarında hayatını kaybetti. Büşra Meral Laleci'yi komşuları teşhis etti ve depremin 4. gününde cenazesi bir ambulansla enkazdan alındı. Daha sonra kendisinden ise bir daha da haber alınamadı.

Eşi Müge Anlı’ya katıldı! Depremde ölen Meral’in acı hikayesi

EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Ozan Laleci, hastaneden çıkınca kimliksiz mezarlıkların açılması için eşinin anne ve babasından DNA örneği vermesini istedi. Günler sonra DNA örnekleri verildi ama eşleşme sağlanamadı. Genç adam eşinin aslında evlatlık olduğunu savcıdan tesadüfen öğrendi.

Eşi Müge Anlı’ya katıldı! Depremde ölen Meral’in acı hikayesi

Genç kadın, 6 Mart 1993 yılında göbek bağı üzerindeyken İskenderun Demir-Çelik Fabrikası'ndaki bir camiye bırakıldı.