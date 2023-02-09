Taha Duymaz "öldü" iddiası isyan ettirdi! Taha Duymaz'dan haber beklenirken açıklama geldi! Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne?

Sosyal medya hesabında çektiği yemek videoları ile üne kavuşan Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığını ablası Semiha Duymaz duyurmuştu. Depremin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın akıbeti sevenleri tarafından merak ediliyor. Hal böyle olunca, "Taha Duymaz kurtuldu mu, sağlık durumu nasıl?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, genç fenomen hakkında son gelişmeler!