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Taha Duymaz "öldü" iddiası isyan ettirdi! Taha Duymaz'dan haber beklenirken açıklama geldi! Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne?

Sosyal medya hesabında çektiği yemek videoları ile üne kavuşan Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığını ablası Semiha Duymaz duyurmuştu. Depremin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın akıbeti sevenleri tarafından merak ediliyor. Hal böyle olunca, "Taha Duymaz kurtuldu mu, sağlık durumu nasıl?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, genç fenomen hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2023 21:16 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 21:16
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Taha Duymaz öldü iddiası isyan ettirdi! Taha Duymaz’dan haber beklenirken açıklama geldi! Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne?

"Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7'lik depremde enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan yeni haber geldi. Çektiği yemek videolarıyla fenomen haline gelen Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberlerini ablası Semiha Duymaz gözyaşları içinde duyurmuştu. Genç fenomenin akıbeti hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, konu hakkında son açıklamalar...

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Taha Duymaz öldü iddiası isyan ettirdi! Taha Duymaz’dan haber beklenirken açıklama geldi! Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne?

Hatay'da, yaşadığı köyde kendi imkanları ile sosyal medyada yemek videoları çekerek yayınlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan Taha Duymaz'ın yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte akrabalarının evinde enkaz altında kaldığı öğrenilmişti.

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Taha Duymaz öldü iddiası isyan ettirdi! Taha Duymaz’dan haber beklenirken açıklama geldi! Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne?

Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kardeşinin ailesiyle birlikte göçük altında kaldığını paylaşmıştı. Peş peşe mesajlar yayınlayan Semiha, ağlayarak kardeşleri için yardım istemişti.

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Taha Duymaz öldü iddiası isyan ettirdi! Taha Duymaz’dan haber beklenirken açıklama geldi! Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne?

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 şubat sabaha karşı saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. AFAD, 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6'lık depreme derinliği 7 km olarak açıklandı.

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Taha Duymaz öldü iddiası isyan ettirdi! Taha Duymaz’dan haber beklenirken açıklama geldi! Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne?

Hataylı genç fenomen Taha Duymaz'dan üzen haber gelmişti. Türkiye deprem felaketi ile sarsıldı. Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti.