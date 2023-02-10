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Haberler Galeri 72 saat sonra kurtarıldı! Rapçi Knock Out enkaz altında yaşadıklarını anlattı: Dualarla kurtuldum

72 saat sonra kurtarıldı! Rapçi Knock Out enkaz altında yaşadıklarını anlattı: Dualarla kurtuldum

Knock Out adıyla bilinen RAP'çi Hikmet Ağca, Hatay'da enkaz altında kalmıştı. AFAD ekipleri tarafından 72 saat sonra kurtarılan şarkıcı göçük altında yaşadıklarını anlattı. Burnunun dahi kanamadığını söyleyen şarkıcı, "Allah razı olsun AFAD görevlileri beni çıkardı. Sizin dualarınız da inanılmaz etkili oldu." dedi.

Giriş Tarihi: 10.02.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 09:14
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72 saat sonra kurtarıldı! Rapçi Knock Out enkaz altında yaşadıklarını anlattı: Dualarla kurtuldum

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken ümitler de tükenmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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72 saat sonra kurtarıldı! Rapçi Knock Out enkaz altında yaşadıklarını anlattı: Dualarla kurtuldum

Mucizevi kurtuluş hikayeleri yürekleri bir nebze de olsa ferahlatırken, Knock Out adıyla bilinen ünlü rap'çi Hikmet Ağca da 72 saat sonra Hatay'da burnu bile kanamadan enkaz altından çıkarıldı.

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72 saat sonra kurtarıldı! Rapçi Knock Out enkaz altında yaşadıklarını anlattı: Dualarla kurtuldum

Knock Out kurtarıldıktan sonra sosyal medyadan video paylaşıp yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

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72 saat sonra kurtarıldı! Rapçi Knock Out enkaz altında yaşadıklarını anlattı: Dualarla kurtuldum

"Sevgili dostalar telefonu daha yeni elime aldım. Burası bayağı bir berbat durumda."

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72 saat sonra kurtarıldı! Rapçi Knock Out enkaz altında yaşadıklarını anlattı: Dualarla kurtuldum

"Ben şanslı olanlardandım. 72 saat stüdyonun altındaki bodrum katında iki üç metrelik duvarın altında kaldım ama Allah razı olsun AFAD görevlileri beni çıkardı."