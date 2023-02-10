72 saat sonra kurtarıldı! Rapçi Knock Out enkaz altında yaşadıklarını anlattı: Dualarla kurtuldum

Knock Out adıyla bilinen RAP'çi Hikmet Ağca, Hatay'da enkaz altında kalmıştı. AFAD ekipleri tarafından 72 saat sonra kurtarılan şarkıcı göçük altında yaşadıklarını anlattı. Burnunun dahi kanamadığını söyleyen şarkıcı, "Allah razı olsun AFAD görevlileri beni çıkardı. Sizin dualarınız da inanılmaz etkili oldu." dedi.