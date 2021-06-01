Tadı damakta, ayrılığı hüzünlü bıraktı! Masumlar Apartmanı'nda ayrılık yaşanacak! Psikolojiler yerle bir olacak...

Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı iddiaları kafaları karıştırdı. TRT 1 ekranlarında heyecanı devam eden Masumlar Apartmanı'nda sezon finali öncesi ayrılıklar yaşanacak. Gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılık haberi hayranlarını üzdü. Sevilen oyuncu dizide "İnci" karakterine hayat veriyor. Safiye ve Gülben'in kardeşi Han'ın eşi olan İnci'nin akıbeti merak ediliyor. Sosyal medyada konuşulan iddialara göre Farah Zeynep Abdullah, sezon finalinde diziye veda edecek.