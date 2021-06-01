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Tadı damakta, ayrılığı hüzünlü bıraktı! Masumlar Apartmanı'nda ayrılık yaşanacak! Psikolojiler yerle bir olacak...

TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda beklenmedik ayrılık yaşanacak. Sezon finali öncesinde "İnci" karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı gündeme gelmişti. Hayranları salı akşamları ekrana gelen dizide İnci'nin akıbetini merak ediyor. Psikolojik olarak ağır bir dram içeren dizide yıprandığı öne sürülen Farah Zeynep Abdullah'ın bu akşam diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 01.06.2021 22:29 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 22:29
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Tadı damakta, ayrılığı hüzünlü bıraktı! Masumlar Apartmanı'nda ayrılık yaşanacak! Psikolojiler yerle bir olacak...

Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı iddiaları kafaları karıştırdı. TRT 1 ekranlarında heyecanı devam eden Masumlar Apartmanı'nda sezon finali öncesi ayrılıklar yaşanacak. Gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılık haberi hayranlarını üzdü. Sevilen oyuncu dizide "İnci" karakterine hayat veriyor. Safiye ve Gülben'in kardeşi Han'ın eşi olan İnci'nin akıbeti merak ediliyor. Sosyal medyada konuşulan iddialara göre Farah Zeynep Abdullah, sezon finalinde diziye veda edecek.

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Tadı damakta, ayrılığı hüzünlü bıraktı! Masumlar Apartmanı'nda ayrılık yaşanacak! Psikolojiler yerle bir olacak...

Masumlar Apartmanı'nda flaş bir ayrılık yaşanıyor. Bir süredir dizinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı bilgisi kulaktan kulağa yayılıyordu.

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Tadı damakta, ayrılığı hüzünlü bıraktı! Masumlar Apartmanı'nda ayrılık yaşanacak! Psikolojiler yerle bir olacak...

FARAH ZEYNEP ABDULLAH PROJEYE VEDA EDİYOR

Ünlü oyuncunun ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğu ve ayrılmak istediğini belirttiği öğrenildi. Farah Zeynep Abdullah sezon finali öncesi projeye veda ediyor.

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Tadı damakta, ayrılığı hüzünlü bıraktı! Masumlar Apartmanı'nda ayrılık yaşanacak! Psikolojiler yerle bir olacak...

İNCİ'NİN ÖLÜMÜ DAMGA VURACAK

Sezona damgasını vuran dizide haftaya unutulmaz bir bölümle sezon arası veriyor. Sezon finaline Farah Zeynep Abdullah'ın hayat verdiği İnci'nin ölümü damga vuruyor. İnci'nin ölümü eşi Han'ı (Birkan Sokullu) darmadağın ediyor.

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Tadı damakta, ayrılığı hüzünlü bıraktı! Masumlar Apartmanı'nda ayrılık yaşanacak! Psikolojiler yerle bir olacak...

Han yol arkadaşını sarsıcı bir şekilde kaybetmenin şokuyla adeta çıldırıyor. Diziden kendi isteğiyle ayrılan Farah Zeynep Abdullah'ın nasıl öleceği ise şimdiden merak konusu oldu.