Tadı damakta, ayrılığı hüzünlü bıraktı! Masumlar Apartmanı'nda ayrılık yaşanacak! Psikolojiler yerle bir olacak...

TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda beklenmedik ayrılık yaşanacak. Sezon finali öncesinde "İnci" karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı gündeme gelmişti. Hayranları salı akşamları ekrana gelen dizide İnci'nin akıbetini merak ediyor. Psikolojik olarak ağır bir dram içeren dizide yıprandığı öne sürülen Farah Zeynep Abdullah'ın bu akşam diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 01.06.2021 22:29Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 22:29