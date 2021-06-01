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Haberler Galeri Survivor kim elendi? 1 Haziran Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor kim elendi? 1 Haziran Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanıyor. Ünlüler ve Gönüller final öncesinde dokunulmazlık oyunlarında kozlarını paylaşıyor. Bu hafta oynanan oyunları iki takımda bir kez kazandı. Dora ve Aleyna Çalışkan eleme adayı olarak belirlendi. SMS sıralaması sonrasında adaya veda edecek isim belli olacak. Acun Ilıcalı elenen isimi açıklayacak. İşte, 1 Haziran Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 23:19 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 23:39
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Survivor kim elendi? 1 Haziran Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

1 Haziran Survivor 2021 kim gitti? Ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanıyor. Bu akşam Ünlüler veya Gönüllüler takımından bir isim hayallerine veda edecek. Finale sayılı günler kala şampiyonluk adayları eleme potasına giriyor. Dokunulmazlık oyunlarının eşit olarak kazanılması sonrasında eleme adaylar Aleyna Çalışkan ve Dora oldu. SMS birincilerinin söyleyeceği isimler sonrasında adaya veda edecek isimi Acun Ilıcalı açıklayacak. İşte, Survivor kim elendi? 1 Haziran Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor kim elendi? 1 Haziran Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Haftanın heyecanla beklenen iletişim oyunu gerçekleşti. Kazanan takım yarışmacıları, 5 arkadaşı ile görüntülü görüşme fırsatı yakalayacak. Üstelik sanal gerçeklik oyunlarını da oynama fırsatı elde edecek. Zorlu geçen iletişim oyununu ise İsmail Balaban sayısını ile kırmızı takım kazandı.

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Survivor kim elendi? 1 Haziran Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor'da haftanın eleme konseylerinde ilk aday mavi takımdan çıkmıştı. Mavi takım potaya Dora'yı çıkardı ve ikinci dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım da Aleyna Çalışkan'ı aday gösterdi. SMS birincisi çıkacak isimlerde adayları söyleyecek.

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Survivor kim elendi? 1 Haziran Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

SURVİVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

1 Haziran 2021 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde SMS sıralaması birincisi olan isimler, noter onaylı olarak Acun Ilıcalı tarafından Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan eleme konseyi gecesinde açıklandı. Mavi takım SMS 1.si Steven olurken, Kırmızı takım 1. si Berkay oldu.

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Survivor kim elendi? 1 Haziran Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Acun Ilıcalı moderatörlüğünde Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen eleme konseyinde, eleme adayı seçilen yarışmacılar arasında noter onaylı SMS sıralaması sonuçlarıyla en az oya sahip olan isim adaya veda edecek. Elenen isim belli olduğunda burada olacak.