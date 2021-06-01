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Survivor kim elendi? 1 Haziran Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanıyor. Ünlüler ve Gönüller final öncesinde dokunulmazlık oyunlarında kozlarını paylaşıyor. Bu hafta oynanan oyunları iki takımda bir kez kazandı. Dora ve Aleyna Çalışkan eleme adayı olarak belirlendi. SMS sıralaması sonrasında adaya veda edecek isim belli olacak. Acun Ilıcalı elenen isimi açıklayacak. İşte, 1 Haziran Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
Giriş Tarihi: 01.06.2021 23:19Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 23:39