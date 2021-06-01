1 Haziran Survivor 2021 kim gitti? Ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanıyor. Bu akşam Ünlüler veya Gönüllüler takımından bir isim hayallerine veda edecek. Finale sayılı günler kala şampiyonluk adayları eleme potasına giriyor. Dokunulmazlık oyunlarının eşit olarak kazanılması sonrasında eleme adaylar Aleyna Çalışkan ve Dora oldu. SMS birincilerinin söyleyeceği isimler sonrasında adaya veda edecek isimi Acun Ilıcalı açıklayacak. İşte, Survivor kim elendi? 1 Haziran Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...