Kobra Murat'ın 5 katlı altın varaklı evi ağızları açık bıraktı! Resmen saray yavrusu...

Romanların modacısı ve ünlü şarkıcı Kobra Murat'ın salonu ise siyah mobilya ve altın varaklı detaylarla doluydu. Ünlü şarkıcı, evin tüm dekorasyonuyla bizzat kendisi ilgilendiğini belirtti. Her bir detayda Kobra Murat'ın tarzı ve ışıltılı dünyası yansırken, eşi Emine Hanım'ın daha sade bir anlayışı benimsediğini de samimi bir şekilde dile getirdi.