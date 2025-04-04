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Kobra Murat'ın 5 katlı altın varaklı evi ağızları açık bıraktı! Resmen saray yavrusu...

Roman müziği denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan ve 'Kobra Murat' lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı Murat Divandiler, evinin kapılarını bir televizyon programına açtı. Gösterişli yaşam biçimiyle dikkat çeken ünlü şarkıcının altın varaklı evi ağızları açık bıraktı. İşte Kobra Murat'ın ağır ve süslü eşyalarla döşenmiş 5 katlı konağı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.04.2025 13:37 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 10:57
Altına doyacaksınız! Kobra Murat’ın 5 katlı evi gündem oldu

Eğlenceli roman şarkılarıyla Türkiye'ye adını duyuran ve kendine has kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken 'Kobra Murat' İstanbul Balat'ta yeni yaptırdığı 5 katlı eviyle gündem oldu.

Altına doyacaksınız! Kobra Murat’ın 5 katlı evi gündem oldu

Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programına evinin kapılarını açan Kobra Murat, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Altına doyacaksınız! Kobra Murat’ın 5 katlı evi gündem oldu

Evrim Akın evin içine girer girmez altın kaplama detaylarla karşılaştı. Girişte sohbete başladıklarında Kobra Murat'ın eşi Emine Hanım da sohbete katıldı ve aşklarından bahsetmeye başladı.

Altına doyacaksınız! Kobra Murat’ın 5 katlı evi gündem oldu

Romanların modacısı ve ünlü şarkıcı Kobra Murat'ın salonu ise siyah mobilya ve altın varaklı detaylarla doluydu. Ünlü şarkıcı, evin tüm dekorasyonuyla bizzat kendisi ilgilendiğini belirtti. Her bir detayda Kobra Murat'ın tarzı ve ışıltılı dünyası yansırken, eşi Emine Hanım'ın daha sade bir anlayışı benimsediğini de samimi bir şekilde dile getirdi.

Altına doyacaksınız! Kobra Murat’ın 5 katlı evi gündem oldu

Salonun her bir köşesinde altın ve gümüş kaplama objeler, şık ve gösterişli aksesuarlar dikkat çekti.

Altına doyacaksınız! Kobra Murat’ın 5 katlı evi gündem oldu

Dev "Kobra" yazısının olduğu 5 katlı altın varaklı binada yok yok!

Altına doyacaksınız! Kobra Murat’ın 5 katlı evi gündem oldu

İşte Kobra Murat'ın 5 katlı konağından görüntüler...

Altına doyacaksınız! Kobra Murat’ın 5 katlı evi gündem oldu

İşte Kobra Murat'ın 5 katlı konağından görüntüler...

Altına doyacaksınız! Kobra Murat’ın 5 katlı evi gündem oldu

İşte Kobra Murat'ın 5 katlı konağından görüntüler...

Altına doyacaksınız! Kobra Murat’ın 5 katlı evi gündem oldu

İşte Kobra Murat'ın 5 katlı konağından görüntüler...

Altına doyacaksınız! Kobra Murat’ın 5 katlı evi gündem oldu

İşte Kobra Murat'ın 5 katlı konağından görüntüler...

Altına doyacaksınız! Kobra Murat’ın 5 katlı evi gündem oldu

İşte Kobra Murat'ın 5 katlı konağından görüntüler...