05 Nisan 2025, Cumartesi
Kobra Murat'ın 5 katlı altın varaklı evi ağızları açık bıraktı! Resmen saray yavrusu...
Roman müziği denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan ve 'Kobra Murat' lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı Murat Divandiler, evinin kapılarını bir televizyon programına açtı. Gösterişli yaşam biçimiyle dikkat çeken ünlü şarkıcının altın varaklı evi ağızları açık bıraktı. İşte Kobra Murat'ın ağır ve süslü eşyalarla döşenmiş 5 katlı konağı...
Giriş Tarihi: 04.04.2025 13:37 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 10:57