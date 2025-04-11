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Sustalı Ceylan'ın başrolü Sümeyye Aydoğan'ın babası film yıldızına benzetildi

atv'nin iddialı dizisi Sustalı Ceylan, ilk bölümüyle büyük ses getirdi. Burak Yörük, Celil Nalçakan, Cezmi Baskın gibi isimlerin kadrosunda olduğu dizide "Ceylan" karakterini canlandıran ve performansıyla beğeni toplayan Sümeyye Aydoğan'ın hayatını araştıranlar babasını görünce şaşırdı. Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu olan Aydoğan'ın babası yakışılıklığıyla gündem oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.04.2025 13:15 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 13:18
Sustalı Ceylan’ın başrolü Sümeyye Aydoğan’ın babası film yıldızına benzetildi

Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyacak olan "Sustalı Ceylan" ikinci bölümüyle bu akşam atv'de.

Sustalı Ceylan’ın başrolü Sümeyye Aydoğan’ın babası film yıldızına benzetildi

Konusu kadar oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide "Ceylan Bilgene" karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan, sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

Sustalı Ceylan’ın başrolü Sümeyye Aydoğan’ın babası film yıldızına benzetildi

Burak Yörük (Ferhat), Celil Nalçakan (Atmaca Bekri), Melike Güner (Muteber), Cezmi Baskın (Veysi), Seda Türkmen (Dilara), Evrim Doğan (Fahriye), Gül Onat (Gülsima) gibi başarılı oyuncularla kamera karşısına geçen Aydoğan'ın özellikle ailesi merak edildi.

Sustalı Ceylan’ın başrolü Sümeyye Aydoğan’ın babası film yıldızına benzetildi

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun hayatını merak edip araştıranlar, babasını görünce çok şaşırdı.

Sustalı Ceylan’ın başrolü Sümeyye Aydoğan’ın babası film yıldızına benzetildi

Aydoğan, 1,4 milyon takipçili Instagram hesabında babasının fotoğrafını "Gözlerin benim güneşim, seni seviyorum babam" notu ile paylaşmıştı.

Sustalı Ceylan’ın başrolü Sümeyye Aydoğan’ın babası film yıldızına benzetildi

Ünlü ismin binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımında Aydoğan'ın babası film yıldızlarına benzetildi.

Sustalı Ceylan’ın başrolü Sümeyye Aydoğan’ın babası film yıldızına benzetildi

İşte Sümeyye Aydoğan'ın babası

Sustalı Ceylan’ın başrolü Sümeyye Aydoğan’ın babası film yıldızına benzetildi

Öte yandan 2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğan Aydoğan, Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu olarak Aydın ve Edirne'de büyümüştür.

Sustalı Ceylan’ın başrolü Sümeyye Aydoğan’ın babası film yıldızına benzetildi