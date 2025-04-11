Sustalı Ceylan'ın başrolü Sümeyye Aydoğan'ın babası film yıldızına benzetildi

atv'nin iddialı dizisi Sustalı Ceylan, ilk bölümüyle büyük ses getirdi. Burak Yörük, Celil Nalçakan, Cezmi Baskın gibi isimlerin kadrosunda olduğu dizide "Ceylan" karakterini canlandıran ve performansıyla beğeni toplayan Sümeyye Aydoğan'ın hayatını araştıranlar babasını görünce şaşırdı. Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu olan Aydoğan'ın babası yakışılıklığıyla gündem oldu.