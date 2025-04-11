Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali yine kendine hayran bıraktı

Berk Atan'ın başrolünde yer aldığı Gönül Dağı dizisinin sevilen karakteri Dilek'e hayat veren Gülsim Ali, diziden ani bir şekilde ayrılmasıyla izleyicileri üzmüştü. Şu sıralar ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adeta gündem yaratıyor. Duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Ali, bir kez daha kendine hayran bıraktı.