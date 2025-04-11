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Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali yine kendine hayran bıraktı

Berk Atan'ın başrolünde yer aldığı Gönül Dağı dizisinin sevilen karakteri Dilek'e hayat veren Gülsim Ali, diziden ani bir şekilde ayrılmasıyla izleyicileri üzmüştü. Şu sıralar ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adeta gündem yaratıyor. Duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Ali, bir kez daha kendine hayran bıraktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.04.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 11:47
Gönül Dağı’ndan ayrılan Gülsim Ali yine kendine hayran bıraktı

Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın paylaştığı "Gönül Dağı" dizisi, geçtiğimiz yıl hüzünlü bir ayrılık yaşadı. Dizideki Dilek karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Gülsim Ali'nin ayrılığı, izleyicilerde büyük bir boşluk oluşturdu.

Gönül Dağı’ndan ayrılan Gülsim Ali yine kendine hayran bıraktı

Gönül Dağı, Al Sancak, Hanım Köylü, Diriliş Ertuğrul gibi projelerde yer alan güzel oyuncu, bir süredir ekranlardan uzakta bir yaşam sürüyor.

Gönül Dağı’ndan ayrılan Gülsim Ali yine kendine hayran bıraktı

Hayranlarının yeniden ekranlarda görmek için sabırsızlandığı Gülsim Ali, şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde...

Gönül Dağı’ndan ayrılan Gülsim Ali yine kendine hayran bıraktı

Oyunculuğunun yanı sıra doğal güzelliği, renkli gözleriyle dikkatleri üzerine çeken Ali, son olarak 2 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Gönül Dağı’ndan ayrılan Gülsim Ali yine kendine hayran bıraktı

Yeni bir poz paylaşan güzel oyuncu, yeşil gözleriyle göz kamaştırdı.

Gönül Dağı’ndan ayrılan Gülsim Ali yine kendine hayran bıraktı

İşte o paylaşım...