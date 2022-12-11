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Haberler Galeri Survivor'da yine ORTALIĞI KARIŞTIRACAK! Tartışmanın ayak sesleri geldi! Survivor 2023 ne zaman başlayacak?

Survivor'da yine ORTALIĞI KARIŞTIRACAK! Tartışmanın ayak sesleri geldi! Survivor 2023 ne zaman başlayacak?

Survivor 2023 yeni formatıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 2006'dan beri TV 8'de yayınlanan yarışma izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı iddia edilen isimler ise gündeme bomba gibi düştü. Survivor'ın eski yarışmacısı ve Survivor Panaroma'da sunuculuk yapan o ismi görenler şimdiden heyecanlandı. İşte, o isim...

Giriş Tarihi: 11.12.2022 18:50 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 18:57
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Survivor’da yine ORTALIĞI KARIŞTIRACAK! Tartışmanın ayak sesleri geldi! Survivor 2023 ne zaman başlayacak?

TV8'in en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor, yeniden ekranlara dönüyor. Acun Ilıcalı'nın yeni sezon formatını 'Survivor 2023 All Star-Fenomenler' olarak açıklaması izleyicileri adeta heyecanlandırdı. Yarışmacı kadrosuyla dikkan çeken yarışmanın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte, Survivor'un kadrosunda yer alacak olan bomba isim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor’da yine ORTALIĞI KARIŞTIRACAK! Tartışmanın ayak sesleri geldi! Survivor 2023 ne zaman başlayacak?

SURVİVOR 2023'TE YENİ FORMAT

Survivor yeni sezonda akıl oyunları formatıyla ekranlara gelecek. Yarışma programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada ada yaşamı ve performansın yanı sıra aklın ön planda olduğu bir formatta yarışmanın devam edeceğini duyurmuştu. Yarışma programıyla ilgili alınan bu karar sosyal medyada çok konuşuldu.

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Survivor’da yine ORTALIĞI KARIŞTIRACAK! Tartışmanın ayak sesleri geldi! Survivor 2023 ne zaman başlayacak?

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor'un Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından yeni sezona başlaması bekleniyor. Henüz Survivor 2023 yayın tarihi ile ilgili TV8'den ve Acun Ilıcalı'dan resmi bir açıklama gelmedi.

Porgramın 2023'ün Ocak ya da Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

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Survivor’da yine ORTALIĞI KARIŞTIRACAK! Tartışmanın ayak sesleri geldi! Survivor 2023 ne zaman başlayacak?

KADRODA SÜRPSİZ YARIŞMACILAR VAR

2023 Survivor All Star Fenomenler kadrosunda Semih Öztürk, Hakan Hatipoğlu, Faster Abdü, Merve Yalçın, Yaren Alaca, Furkan Kızılay, Hikmet Tuğsuz, Steven Salan, Damla Can, Merve Aydın gibi isimlerin yer alacağı iddia edildi. İddiaların gerçek olup olmadığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor..

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Survivor’da yine ORTALIĞI KARIŞTIRACAK! Tartışmanın ayak sesleri geldi! Survivor 2023 ne zaman başlayacak?

SURVİVOR'DA AKIL OYUNLARI

Programın sunucusu ve aynı zamanda yapımcısı olan Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada " Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" ifadelerini kullandı.