11 Aralık 2022, Pazar
Survivor'da yine ORTALIĞI KARIŞTIRACAK! Tartışmanın ayak sesleri geldi! Survivor 2023 ne zaman başlayacak?
Survivor 2023 yeni formatıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 2006'dan beri TV 8'de yayınlanan yarışma izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı iddia edilen isimler ise gündeme bomba gibi düştü. Survivor'ın eski yarışmacısı ve Survivor Panaroma'da sunuculuk yapan o ismi görenler şimdiden heyecanlandı. İşte, o isim...
Giriş Tarihi: 11.12.2022 18:50 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 18:57
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