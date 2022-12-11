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Haberler Galeri Milyoner'deki 1 milyonluk soru ve cevabı sosyal medyada gündem oldu! Batu Alıcı yarışmadan çekilip 400 bin TL kazandı! İşte o anların videosu...

Milyoner'deki 1 milyonluk soru ve cevabı sosyal medyada gündem oldu! Batu Alıcı yarışmadan çekilip 400 bin TL kazandı! İşte o anların videosu...

ATV ekranlarının sevilen Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasına katılan Batu Alıcı ismindeki genç üniversiteli 1 milyon lira değerindeki soruda uzun süre düşünmesinin ardından çekilme kararı aldı. Heyecanlı dakikalarda milyonlar ekrana kilitlenirken, üniversite öğrencisi Alıcı 400 bin TL kazandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruya götüren Batu Alıcı'nın hikayesi...

Giriş Tarihi: 11.12.2022 22:38 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 23:01
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Milyoner'deki 1 milyonluk soru ve cevabı sosyal medyada gündem oldu! Batu Alıcı yarışmadan çekilip 400 bin TL kazandı! İşte o anların videosu...
Milyoner’deki 1 milyonluk soru ve cevabı sosyal medyada gündem oldu! Batu Alıcı yarışmadan çekilip 400 bin TL kazandı! İşte o anların videosu...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon değerindeki soruyu gören genç yarışmacı Batu Alıcı, 1 milyonluk soru için yarıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyoner'deki 1 milyonluk soru ve cevabı sosyal medyada gündem oldu! Batu Alıcı yarışmadan çekilip 400 bin TL kazandı! İşte o anların videosu...
Milyoner’deki 1 milyonluk soru ve cevabı sosyal medyada gündem oldu! Batu Alıcı yarışmadan çekilip 400 bin TL kazandı! İşte o anların videosu...

Boğaziçi Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi olan Batu Alıcı, zekasıyla herkesin takdirini kazandı.

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Milyoner'deki 1 milyonluk soru ve cevabı sosyal medyada gündem oldu! Batu Alıcı yarışmadan çekilip 400 bin TL kazandı! İşte o anların videosu...
Milyoner’deki 1 milyonluk soru ve cevabı sosyal medyada gündem oldu! Batu Alıcı yarışmadan çekilip 400 bin TL kazandı! İşte o anların videosu...

3 yıl aradan sonra ilk kez bir yarışmacı milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.

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Milyoner'deki 1 milyonluk soru ve cevabı sosyal medyada gündem oldu! Batu Alıcı yarışmadan çekilip 400 bin TL kazandı! İşte o anların videosu...
Milyoner’deki 1 milyonluk soru ve cevabı sosyal medyada gündem oldu! Batu Alıcı yarışmadan çekilip 400 bin TL kazandı! İşte o anların videosu...

Henüz 20 yaşındaki Batu Alıcı, hayatındaki başarıyı yarışmaya yansıtmayı başardı.

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Milyoner'deki 1 milyonluk soru ve cevabı sosyal medyada gündem oldu! Batu Alıcı yarışmadan çekilip 400 bin TL kazandı! İşte o anların videosu...
Milyoner’deki 1 milyonluk soru ve cevabı sosyal medyada gündem oldu! Batu Alıcı yarışmadan çekilip 400 bin TL kazandı! İşte o anların videosu...

BİR SÜRÜ MESAJ GELDİ

Batu yaptığı açıklamada, "Bir şeylere göz gezdirdim. Daha önce yaşanmış büyük depremle bak demişti bir arkadaşım. Neye bakacağımı da bilemedim. Bir haftayı geçirmek zor oldu. Bir sürü mesaj geliyor. Beklemek zordu gerçekten. Plan aslında çok düşüneceğim gerçekten. Şık elemeye çalışacağım. İlk önce etraflıca düşüneceğim. Çok heyecanlı ve mutluyum. " dedi.