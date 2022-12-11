Milyoner’deki 1 milyonluk soru ve cevabı sosyal medyada gündem oldu! Batu Alıcı yarışmadan çekilip 400 bin TL kazandı! İşte o anların videosu...

BİR SÜRÜ MESAJ GELDİ

Batu yaptığı açıklamada, "Bir şeylere göz gezdirdim. Daha önce yaşanmış büyük depremle bak demişti bir arkadaşım. Neye bakacağımı da bilemedim. Bir haftayı geçirmek zor oldu. Bir sürü mesaj geliyor. Beklemek zordu gerçekten. Plan aslında çok düşüneceğim gerçekten. Şık elemeye çalışacağım. İlk önce etraflıca düşüneceğim. Çok heyecanlı ve mutluyum. " dedi.