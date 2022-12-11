11 Aralık 2022, Pazar
Milyoner'deki 1 milyonluk soru ve cevabı sosyal medyada gündem oldu! Batu Alıcı yarışmadan çekilip 400 bin TL kazandı! İşte o anların videosu...
ATV ekranlarının sevilen Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasına katılan Batu Alıcı ismindeki genç üniversiteli 1 milyon lira değerindeki soruda uzun süre düşünmesinin ardından çekilme kararı aldı. Heyecanlı dakikalarda milyonlar ekrana kilitlenirken, üniversite öğrencisi Alıcı 400 bin TL kazandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruya götüren Batu Alıcı'nın hikayesi...
Giriş Tarihi: 11.12.2022 22:38 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 23:01
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Milyoner'deki 1 milyonluk soru ve cevabı sosyal medyada gündem oldu! Batu Alıcı yarışmadan çekilip 400 bin TL kazandı! İşte o anların videosu...
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Milyoner'deki 1 milyonluk soru ve cevabı sosyal medyada gündem oldu! Batu Alıcı yarışmadan çekilip 400 bin TL kazandı! İşte o anların videosu...
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Milyoner'deki 1 milyonluk soru ve cevabı sosyal medyada gündem oldu! Batu Alıcı yarışmadan çekilip 400 bin TL kazandı! İşte o anların videosu...
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Milyoner'deki 1 milyonluk soru ve cevabı sosyal medyada gündem oldu! Batu Alıcı yarışmadan çekilip 400 bin TL kazandı! İşte o anların videosu...
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Milyoner'deki 1 milyonluk soru ve cevabı sosyal medyada gündem oldu! Batu Alıcı yarışmadan çekilip 400 bin TL kazandı! İşte o anların videosu...