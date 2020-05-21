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Survivor’da yeni aşk bombası! Mert ve Evrim…

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken bu yıl arka arkaya patlayan aşk haberleri adeta yarışmanın önünde geçti. Önce Sercan ve Nisa arasında çıkan aşk haberlerinin ardından bu kez de yarışmadan elenen Mert ve Evrim arasında yeni bir aşk bombası patlak verdi. Evrim'in Mert'in elendiği gece verdiği tepki ve gözlerinin dolması sonrası ve adaların birleşmesinin ardından sarf ettiği sözler kafaları karıştırdı.

Giriş Tarihi: 21.05.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 14:36
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Survivor’da yeni aşk bombası! Mert ve Evrim…

Survivor'da bu hafta yaşanan elemede Mert Öcal'ın adaya veda etmesinin ardından çıkan aşk haberleri gündeme bomba gibi düştü. Eleme konseyinde, Acun Ilıcalı'nın elenen ismi anons ettiği anlarda en büyük şaşkınlığı yaşayan Evrim Keklik'in sonrasında yaptığı açıklamalar kafa karıştırdı.

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Survivor’da yeni aşk bombası! Mert ve Evrim…

'GERÇEKTEN YIKILDIM'

Mert'in gidişiyle ilgili konuşan Survivor Evrim, hiç beklemediği bir ismin Survivor'dan elendiğini ve gerçek anlamda yıkıldığını söyledi. Evrim, "Ummadığım bir kişi veda etti, gerçekten yıkıldım."

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Survivor’da yeni aşk bombası! Mert ve Evrim…

"Tam kamplar birleşti, en olması gereken adamdı. Aynı Ersin abi gibi çok vakitsiz gitti. Benim için açıkçası kampların birleşmesinin hiçbir anlamı kalmadı. Mert'i benim erkek versiyonum olarak görüyordum" ifadelerini kullandı.

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Survivor’da yeni aşk bombası! Mert ve Evrim…

Birleşme partisinde Evrim ile Mert uzun uzun sohbet etmişlerdi. Takım değiştirme ile ilgili yorum yapan Evrim, "Karşı takıma geçmek isterdim. Değişiklik olurdu. Ayrıca orada Mert'çiğim var. Onunla bol bol sohbet ederdim." demişti.

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Survivor’da yeni aşk bombası! Mert ve Evrim…

Öte yandan gönüllüler takımındaki diğer yarışmacılar da Survivor Mert'in elenmesini pek beklemediklerini dile getirdi.