Survivor’da yeni aşk bombası! Mert ve Evrim…

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken bu yıl arka arkaya patlayan aşk haberleri adeta yarışmanın önünde geçti. Önce Sercan ve Nisa arasında çıkan aşk haberlerinin ardından bu kez de yarışmadan elenen Mert ve Evrim arasında yeni bir aşk bombası patlak verdi. Evrim'in Mert'in elendiği gece verdiği tepki ve gözlerinin dolması sonrası ve adaların birleşmesinin ardından sarf ettiği sözler kafaları karıştırdı.