Survivor'da yarışan Gupse Özay bakın aslen nereli çıktı! Gupse Özay'ın adının anlamı dikkat çekti

Gupse Özay Survivor yarışmasında izleyicinin dikkatini çeken isimlerden oldu. Ramazan Bayramı özel programında Survivor'da yarışan Gupse Özay, adının anlamı ve memleketiylem merak konusu oldu. İzmir'de dünyaya gelen Gupse Özay'ın aslen nereli olduğu izleyici tarafından internet dünyasında araştırıldı. Bakın Gupse Özay nereli çıktı. Gupse Özay'ın adının anlamı ne?