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Haberler Galeri Survivor'da yarışan Gupse Özay bakın aslen nereli çıktı! Gupse Özay'ın adının anlamı dikkat çekti

Survivor'da yarışan Gupse Özay bakın aslen nereli çıktı! Gupse Özay'ın adının anlamı dikkat çekti

Gupse Özay Survivor yarışmasında izleyicinin dikkatini çeken isimlerden oldu. Ramazan Bayramı özel programında Survivor'da yarışan Gupse Özay, adının anlamı ve memleketiylem merak konusu oldu. İzmir'de dünyaya gelen Gupse Özay'ın aslen nereli olduğu izleyici tarafından internet dünyasında araştırıldı. Bakın Gupse Özay nereli çıktı. Gupse Özay'ın adının anlamı ne?

Giriş Tarihi: 24.05.2020 20:31 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 20:37
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Survivor'da yarışan Gupse Özay bakın aslen nereli çıktı! Gupse Özay'ın adının anlamı dikkat çekti

Survivor izleyicisi ünlü oyuncu Gupse Özay'ın özel hayatını merak etti. Ramazan Bayramı Survivor özel programında yarışan Gupse Özay'ın aslen nereli olduğu ve adının ne anlama geldiği internet dünyasında araştırıldı. İşte Gupse Özay ve ünlülerin memleketleri...

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Survivor'da yarışan Gupse Özay bakın aslen nereli çıktı! Gupse Özay'ın adının anlamı dikkat çekti

30 Temmuz 1984'de İzmir'de dünyaya gelen Gupse Özay'ın adı 'canımın içi' anlamına geliyor. Peki Gupse Özay nereli?

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Survivor'da yarışan Gupse Özay bakın aslen nereli çıktı! Gupse Özay'ın adının anlamı dikkat çekti

Gupse Özay aslen Çerkes kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.

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Survivor'da yarışan Gupse Özay bakın aslen nereli çıktı! Gupse Özay'ın adının anlamı dikkat çekti

Okan Yalabık – Balıkesir

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Survivor'da yarışan Gupse Özay bakın aslen nereli çıktı! Gupse Özay'ın adının anlamı dikkat çekti

Ebru Özkan – Ankara