Survivor izleyicisinden Enis Arıkan'a büyük ilgi! Enis Arıkan'ın annesi bakın kim çıktı? Enis Arıkan kimdir?

Survivor'da izleyici karşısına çıkacak olan Enis Arıkan, izleyicinin dikkatine çıktı. Ramazan bayramı için özel bir yarışma hazırlayan Acun Ilıcalı, birçok ünlü ismi Survivor izleyicisi ile buluşturacak. Enis Arıkan da Survivor'da yarışacak ünlülerden oldu. Survivor izleyicisi tarafından merak edilen Enis Arıkan'ın özel hayatı araştırıldı. Enis Arıkan'ın annesini görenler şaşkına döndü.