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Haberler Galeri Survivor izleyicisinden Enis Arıkan'a büyük ilgi! Enis Arıkan'ın annesi bakın kim çıktı? Enis Arıkan kimdir?

Survivor izleyicisinden Enis Arıkan'a büyük ilgi! Enis Arıkan'ın annesi bakın kim çıktı? Enis Arıkan kimdir?

Survivor'da izleyici karşısına çıkacak olan Enis Arıkan, izleyicinin dikkatine çıktı. Ramazan bayramı için özel bir yarışma hazırlayan Acun Ilıcalı, birçok ünlü ismi Survivor izleyicisi ile buluşturacak. Enis Arıkan da Survivor'da yarışacak ünlülerden oldu. Survivor izleyicisi tarafından merak edilen Enis Arıkan'ın özel hayatı araştırıldı. Enis Arıkan'ın annesini görenler şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 24.05.2020 19:57 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 20:07
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Survivor izleyicisinden Enis Arıkan'a büyük ilgi! Enis Arıkan'ın annesi bakın kim çıktı? Enis Arıkan kimdir?

Enis Arıkan Survivor yarışmasının sevenleri tarafından ilgi odağı oldu. Ramazan bayramı için özel hazırlanan Survivor yarışmasına katılan Enis Arıkan'ın özel hayatı merak konusu oldu. Peki Enis Arıkan kimdir?

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Survivor izleyicisinden Enis Arıkan'a büyük ilgi! Enis Arıkan'ın annesi bakın kim çıktı? Enis Arıkan kimdir?

Sevenleri Enis Arıkan'ın annesi ile olan fotoğrafları karşısına şaşkına döndü. İşte Enis Arıkan'ın annesi ve ünlülerin akrabaları...

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Survivor izleyicisinden Enis Arıkan'a büyük ilgi! Enis Arıkan'ın annesi bakın kim çıktı? Enis Arıkan kimdir?

Enis Arıkan ve annesi Selma Arıkan

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Survivor izleyicisinden Enis Arıkan'a büyük ilgi! Enis Arıkan'ın annesi bakın kim çıktı? Enis Arıkan kimdir?
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Survivor izleyicisinden Enis Arıkan'a büyük ilgi! Enis Arıkan'ın annesi bakın kim çıktı? Enis Arıkan kimdir?